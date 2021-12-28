  • 16°C
香港時間 : 20211228日 (二) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲疫情】法國加快打第3針 希臘入超市需戴雙口罩

環球社會熱點 13:41 2021/12/28

分享：

歐洲受新冠肺炎Omicron變種影響，多地疫情未見緩和。法國總理卡斯泰亦表示，下月將收緊多項防疫措施，包括縮短第3針疫苗等待時間及恢復在家工作等。西班牙新冠確診不斷創新高，聖誕節期間增逾21萬宗確診個案。希臘過去1日亦錄得逾9,000宗確診，當地政府宣布下周起收緊防疫措施，包括要求在超市等地方佩戴雙層口罩等。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

歐洲多國收緊防疫 德國足球閉門作賽 【下一頁】

由於聖誕節假期原因，西班牙衛生部統計數據自上周四（23日）後一直未有更新。聖誕節周末結束後，當局表示假期內新增逾21萬宗確診個案。當地新冠感染率周一（27日）再創新高，達每10萬人就有1206人，打破上周四錄得自1月下旬以來的新高911人。

西班牙新冠患者住院率從上周四的6.4%升至7.69%，而深切治療部入住率則達18.26%，兩組數字低於當地1月數據。雖然西班牙近8成人口已完成疫苗接種，但首相桑切斯（Pedro Sanchez）周一再度敦促民眾盡快接種疫苗。

希臘衛生部周一表示新增近9,300宗確診個案，及66人染疫離世。政府同日宣布下周一（1月3日）起收緊多項防疫措施，暫定維持至下月16日。措施包括酒吧和餐廳只能營業至午夜，食肆每台最多容納6人，體育賽事僅限1成觀眾，最多1,000人出席。

世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現Omicron變種 【下一頁】

希臘民眾在超市、公共交工具及餐飲場所需佩戴具較高防護力，或雙口罩，安老院訪客需出示過去48小時內有效的PCR檢測陰性證明文件。企業需引入輪班制度，安排一半僱員在家工作。所有學生旅行亦需暫停，直至另行通知。

法國上周六（25日）錄得逾10萬宗新增確診，創當地疫情爆發以來新高。卡斯泰（Jean Castex）周一宣布，為應對Omicron變種傳播，將第3針疫苗接種間隔時間從4個月縮短至3個月。下周一起3周內的所有公共室內聚集人數不得多於2,000人，室外戶外活動則不得多於5,000人。

乘搭長途交通工具或在戲院內禁止進食，要求企業盡可能讓僱員每周最少在家工作3天，民眾市中心時必須佩戴口罩。若草案獲得議會批准，法國民眾將在下月15日起進入餐廳、戲院等場所都需出示疫苗通行證。惟法國當局強調，學校會如期開學，今年內不會再度實施宵禁。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【Omicron變種】歐洲多國收緊防疫 德國足球閉門作賽
2021/12/22
【Omicron變種】歐洲多國收緊防疫 德國足球閉門作賽
【Omicron變種】世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現
2021/12/22
【Omicron變種】世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現
巴黎Telsa車禍釀1死20傷 歐洲最大的士平台停用Model 3
2021/12/16
巴黎Telsa車禍釀1死20傷 歐洲最大的士平台停用Model 3
【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施
2021/12/15
【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施
【Omicron變種】歐洲疾控中心：10國錄42感染 多症狀輕微
2021/12/01
【Omicron變種】歐洲疾控中心：10國錄42感染 多症狀輕微

你可能感興趣

【Omicron變種】歐洲多國收緊防疫 德國足球閉門作賽
14:03 2021/12/22
【Omicron變種】歐洲多國收緊防疫 德國足球閉門作賽
【Omicron變種】世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現
12:12 2021/12/22
【Omicron變種】世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現
巴黎Telsa車禍釀1死20傷 歐洲最大的士平台停用Model 3
08:05 2021/12/16
巴黎Telsa車禍釀1死20傷 歐洲最大的士平台停用Model 3
疫情 西班牙 法國 希臘 歐洲 新冠肺炎疫情 口罩 在家工作 超市 餐飲

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間14:00）

下一篇文章

全球周一取消逾2,800航班 美國佔約千
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間14:00）
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款