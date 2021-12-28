【歐洲疫情】法國加快打第3針 希臘入超市需戴雙口罩

歐洲受新冠肺炎Omicron變種影響，多地疫情未見緩和。法國總理卡斯泰亦表示，下月將收緊多項防疫措施，包括縮短第3針疫苗等待時間及恢復在家工作等。西班牙新冠確診不斷創新高，聖誕節期間增逾21萬宗確診個案。希臘過去1日亦錄得逾9,000宗確診，當地政府宣布下周起收緊防疫措施，包括要求在超市等地方佩戴雙層口罩等。

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歐洲多國收緊防疫 德國足球閉門作賽 【下一頁】

由於聖誕節假期原因，西班牙衛生部統計數據自上周四（23日）後一直未有更新。聖誕節周末結束後，當局表示假期內新增逾21萬宗確診個案。當地新冠感染率周一（27日）再創新高，達每10萬人就有1206人，打破上周四錄得自1月下旬以來的新高911人。

西班牙新冠患者住院率從上周四的6.4%升至7.69%，而深切治療部入住率則達18.26%，兩組數字低於當地1月數據。雖然西班牙近8成人口已完成疫苗接種，但首相桑切斯（Pedro Sanchez）周一再度敦促民眾盡快接種疫苗。

希臘衛生部周一表示新增近9,300宗確診個案，及66人染疫離世。政府同日宣布下周一（1月3日）起收緊多項防疫措施，暫定維持至下月16日。措施包括酒吧和餐廳只能營業至午夜，食肆每台最多容納6人，體育賽事僅限1成觀眾，最多1,000人出席。

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希臘民眾在超市、公共交工具及餐飲場所需佩戴具較高防護力，或雙口罩，安老院訪客需出示過去48小時內有效的PCR檢測陰性證明文件。企業需引入輪班制度，安排一半僱員在家工作。所有學生旅行亦需暫停，直至另行通知。

法國上周六（25日）錄得逾10萬宗新增確診，創當地疫情爆發以來新高。卡斯泰（Jean Castex）周一宣布，為應對Omicron變種傳播，將第3針疫苗接種間隔時間從4個月縮短至3個月。下周一起3周內的所有公共室內聚集人數不得多於2,000人，室外戶外活動則不得多於5,000人。

乘搭長途交通工具或在戲院內禁止進食，要求企業盡可能讓僱員每周最少在家工作3天，民眾市中心時必須佩戴口罩。若草案獲得議會批准，法國民眾將在下月15日起進入餐廳、戲院等場所都需出示疫苗通行證。惟法國當局強調，學校會如期開學，今年內不會再度實施宵禁。

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責任編輯：李俊儀