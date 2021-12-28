​​【海運業】疫情致人手短缺　日企研無人船解「人手荒」

▲ 圖為全球首艘自動駕駛電動貨櫃船「伯克蘭號」。（AFP）

疫情令全球海運需求大增，但人手短缺為行業造成挑戰。為舒緩海運業人手不足的情況，日本加緊研發海上全自動駕駛的「無人駕駛船」，將於明年在東京灣和伊勢灣之間試航，並預計於2025年啟用。

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疫情令到由中國運往美國的家具、家電等貨物運輸量大增，但貨櫃不足導致全球海運費飆升，同時行業亦要面對勞工短缺的問題。據《共同社》引述日本國土交通省的數據顯示，在當地負責國內海運的船員約有2.8萬人，而海運業工作條件嚴苛及出海後一段時間無法回家等原因，導致行業難以吸引新人入行，因而面對勞工高齡化及人手短缺等問題。

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遠距監控船隻 5分鐘即可制定路線

為解決上述情況，日本財團（Nippon Foundation）與大約30間企業合作研發全自動駕駛的「無人駕駛船」，提出「全自動駕駛的未來設計」計劃（Designing the Future of Full Autonomous Ship）。報道指，無人船為全長100米的貨櫃船，使用衛星定位系統（GPS）及最新雷達裝備，並於千葉縣設立「陸上支援中心」作遠距駕駛艙。船上的攝影機和雷達可將捕拍攝到的影像，即時顯示在支援中心的屏幕上，船員可對無人船進行遠距監控，若發生緊急情況或意外，可在支援中心進行手動操作。

該計劃將多名資深船長的多年經驗和技術轉化成數據，當無人船設定目的地後，將參考GPS、海圖、水流及過去的航行路線等，自動決定最佳航行路線，相比起以往需要數小時才能制定路線，無人船僅需5分鐘即可完成。

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責任編輯：廖淑瑩