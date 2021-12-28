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恒生指數半日收報23209點 開拓藥業口服藥未見效股價瀉逾六成

股市 13:45 2021/12/28

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港股早段先升後回，恒指高開58點後調頭回落，最多跌過183點，低見23099點，其後表現回穩。半日收報23209點，微跌14點，國指收報8175點。

科技指數跑輸，半日跌近百分之一，收報5563點，主要受到騰訊 （00700） 同美團 （03690） 下跌拖累。

騰訊「限時打機」新規見效　股價暫跌3%

因應收緊未成年人玩網絡遊戲規定，騰訊旗下騰訊遊戲日前發布元旦假期未成年防沉迷通知，限制未成年人每晚只可打機1小時。騰訊 （00700） 股價今早下跌，半日收市跌近百分之三，收報447元。

*重溫《ET開市直擊》- 港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？*【按此-附time code】

美團、快手業務合作　兩股先升後跌

另外，美團 （03690） 和快手 （01024） 達成戰略互聯互通合作，美團將在快手開放平台上線美團小程序。為美團商家提供套餐、代金券、預訂等商品展示、線上交易和售後服務等完整服務能力。快手用戶將能夠通過美團小程序直達。

消息公布後，美團及快手股價今早一度彈升，但其後獲利盤湧現，兩股股價齊跌。美團半日跌超過百分之二，收報221元；快手跌百分之3.5，收報72.9元。

開拓藥業 新冠口服藥未見效　股價急挫

開拓藥業 （09939） 新冠口服藥3期臨床試驗未見效，消息拖累股價表現。今早開市後一度低見6.91元，急瀉超過八成，半日收市跌六成七報14.68元。其他醫藥股包括藥明巨諾 （02126） 、基石藥業 （02616） 等都要捱沽。

中國信達 （01359） 計劃斥資60億人民幣，認購螞蟻消費金融兩成股權。刺激股價升近14%，半日收市報1.48元

另外，中國恒大 （03333） 指全國項目復工率超過9成。恒大系造好，中國恒大 （03333） 升6%，報1.57元；恒大汽車 （00708） 升近14%，報3.18元。

欄名 : 財經精點1分鐘

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