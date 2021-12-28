▲ 【十四五規劃】工信部：2025年機械人年均收入增超20% 建立有國際影響力的機械人小巨企

工信部等15個部門聯合印發「十四五」機械人產業發展規劃。規劃提出，2025年中國將成為全球機械人技術創新策源地、高端製造集聚地及集成應用新高地，目標在「十四五」期間，機械人產業營業收入年均增長超20%。

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工信部裝備工業司司長王衛明表示，工業機械人已在中國52個經濟行業大類、143個行業中類廣泛應用，而服務機械人在教育、醫療、農業等領域大顯身手，特別是在疫情防控和復工復產過程當中，發揮了重要作用。但與國外先進水平相比，國內機械人產業仍存在著技術積累不足、產業基礎薄弱、高端供給缺乏等問題。

規劃提出，「十四五」期間，中國將推動一批機械人核心技術和高端產品取得突破，將整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平，形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新「小巨企」，建成3至5個有國際影響力的產業集群；製造業機械人密度實現翻番。

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