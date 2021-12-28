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【Wi-Fi 7】聯發科預告明年初將推出Wi-Fi 7　網速料比Wi-Fi 6快3倍

科技 14:25 2021/12/28

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聯發科副董事長兼行政總裁蔡力行日前預告，明年初聯發科將會推出Wi-Fi 7技術，將是速度最快的一代 Wi-Fi，網速將會是Wi-Fi 6的3倍多。

Wi-Fi 6無線網路在2021年已逐步普及，科企紛紛準備部署下一步。聯發科副董事長兼行政總裁蔡力行日前預告，明年初聯發科將會推出Wi-Fi 7技術，將是速度最快的一代 Wi-Fi，網速將會是Wi-Fi 6的3倍多。

【芯片荒】傳蘋果將自研無線芯片　取代第三方芯片供應商

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蔡力行透露，聯發科已做好準備，預計將在2022年初推出Wi-Fi 7技術。綜合外媒消息指，聯發科將在CES 2022上發佈Wi-Fi 7，速度可達30Gbps，是Wi-Fi 6的3倍。而且聯發科也在Wi-Fi 6標準的基礎上引入了多項新技術，比如320MHz、4096-QAM、Multi-RU、多鏈路操作、增強MU-MIMO、多AP協作等，體驗比Wi-Fi 6更好。

與此同時，Wi-Fi 7網路芯片也會從目前的16或12nm製程，升級到6nm，助於降低功耗及發熱。不過，雖然Wi-Fi 7的產品以及支援技術有望在明年初問世，但距離制定最終標準及上市，預計可能要到2024年左右才會真正應用。而未來兩年，Wi-Fi 6或6E依然會是主流。

【驍龍芯片】對抗蘋果ARM！高通推新一代Snapdragon 8cx Gen 3運算平台

責任編輯：曾曉汶

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