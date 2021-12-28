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【長實賣產】長實半日升4%　大摩：出售飛機租賃業務有利派息回購

股市 13:02 2021/12/28

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【長實賣產】長實半日升4%　大摩：出售飛機租賃業務有利派息回購

長實集團 （01113） 假期前宣布夥李嘉誠基金會出售飛機租賃業務，今日股價繼續發力，半日再升4%，報49.65元，成交2.22億元。券商陸續發表報告評論長實退出飛機租賃，大摩認為，長實出售飛機租賃有利集團經常性收入更加穩定，也反映長實預計利率上升，繼而降低負債率，有利未來派息、回購和收購資產操作。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港興業、中國中藥、大唐新能源

長實夥李嘉誠基金會退出飛機租賃行業套近332億元，交易詳情可見【下一頁】

大摩表示，飛機租賃佔長實經常性收入約8%至10%，盈利佔比則約4%，預期交易後長實負債率可由上半年的23%，回落至15%。大摩指出，長實最快明年上半年完成收購170億元基建資產，明年可提升息稅前收入（EBIT）約40億元。

大摩現予長實目標價54元，評級為「增持」。

美銀：長實無意考慮出售英國酒吧Greene King

美銀就表示，長實出售飛機租賃業務屬意料之外，但認為交易對集團輕微利好，並增加回購力度。美銀表示，飛機租賃雖有較高EBITDA收益率，但同時具高資本開支特質，同意管理層在利率預期上升時保留更多手頭現金。

雖然長實解釋退出飛機租賃時稱疫情是考慮因素之一，但對於營運同樣受疫情影響的英國酒吧Greene King，美銀引述長實管理層指不會考慮出售Greene King，認為有關業務下半年復甦良好，而且較少受國際旅遊限制影響。

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大行報告 港股 李嘉誠基金會 目標價 長實集團（01113）

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