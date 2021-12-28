全球周一取消逾2,800航班 美國佔約千

受新冠肺炎變種病毒Omicron影響，全球航空業在聖誕節飽受重創。根據航班跟蹤網站FlightAware資料，全球聖誕節前後取消超過6,000航班，周一（27日）更高達逾2,800班，當中美國佔約千班。

美國聖誕取消逾千航班 需求及人手不足 【下一頁】

FlightAware資料顯示，全球平安夜﹑聖誕節及拆禮物日合計逾6,000航班取消，美國單是周日（26日）有超過1,200航班取消，超過5,000航班延誤。情況延續至周一，全球再有逾2,800航班取消，約1.1萬航班延誤，美國當日亦有約1,000航班取消。

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）周一取消133航班，佔航空公司當日19%航班量，並解釋因太平洋西北部冬季天氣影響才出現取消及延誤。阿拉斯加航空表示，已儘快協助受影響乘客重新預約其他航班。

美國運輸安全管理局（TSA）則指出，聖誕假期周末每日錄得數百萬人通過安檢，上周四（23日）更多達219萬人，上周三（22日）通過安檢人數更超越2019年同日數量。

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歐洲方面亦因Omicron變種而出現小量航班取消，英國航空（British Airways）發言人周一透露，受「營運限制」（operational constraints）影響，一定數量航班取消，英航現時亦改用更大的客機載客。維珍航空（Virgin Atlantic）則指公司於英國的航班正常，除一班於上周二（21日）由倫敦飛往紐約取消。

德國漢莎航空（Lufthansa）亦表示，疫情導致冬季10%航班取消。漢莎行政總裁Carsten Spohr上周表示，預約大幅減少導致航空公司明年1月至2月需要取消3.3萬航班，佔公司10%冬季預定航班。

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責任編輯：吳漢培