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【私隱安全】東京警方遺失兩磁碟　涉38名市民個人資料

科技 13:10 2021/12/28

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日本東京警視廳昨（27日）公布，東京警方發現丟失了兩枚儲存有38名民眾個人信息的磁碟。

近年雲端服務興起，不少政府部門或企業都紛紛轉用雲端用作儲存數據及資料。不過，近日日本東京警視廳就公布，他們不慎遺失了兩枚磁碟，內有38名市民的個人資料。消息一出，外界譁然，引來日本網民熱議，全因當地警方竟然還在使用，如此老舊的方式去儲存資料。

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日本東京警視廳昨（27日）公布，東京警方發現丟失了兩枚儲存有38名民眾個人信息的磁碟。警方發言人人透露，兩枚磁碟儲存了2012年當地社區38名租房者的姓名、出生日期和性別資料，主要用作警方協助房東調查租房者是否黑幫成員。該磁碟在2019年起存放在一個收納庫內。但直到今個月7日，房東再次尋求警方協助時，發現磁碟遺失，估計磁碟已被掉棄。

警方強調，暫時沒有民眾的個人資料流出或被利用。不過，日本東京警視廳儲存資料的手法，卻讓日本網民相當驚訝，甚至以為是「假新聞」。亦有網民笑指，就算遺失磁碟也毋需太憂慮，因為現時已沒有磁碟機可讀取。

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責任編輯：曾曉汶

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