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中國信達1359飆逾一成破頂　斥60億認購重慶螞蟻金服怎解讀？

股市 12:27 2021/12/28

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中國信達（01359）出資認購重慶螞蟻消費金融有限公司20％股份權益，交易後將會成爲螞蟻金服第二大股東。消息帶動中國信達（01359）今早曾大升25%，高見1.62元。現時仍維持1成以上升福。究竟股價未來會不會繼續有上升空間？華盛証券證券分析師聶振邦（聶Sir）為你分析，立即收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？*【按此-附time code】

Time code

02：09 - 港股今日焦點速覽

02：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

04：10 - 亞太股市早段市況速報

04：25 - SANTA CLAUSE RALLY標指今年第69次破頂　美股可升到明年第一季？

06：58 - 標指關鍵位在哪？

08：49 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：33 - 恒指年底前傾向利好 留意哪個關鍵位？

12：20 - 美團 （03690） 與快手 （01024） 達成戰略合作　美團受惠機會更大？

14：36 - 長實 （01113） 退出飛機租賃業務解讀 現水平值得吸納？

18：21 - 電力股明年仍有上升空間？華潤電力 （00836） 、華能國電 （00902） 相對吸引

20：15 - 明年留意哪幾個板塊？

21：26 - 港股開市前市況速報

21：47 - ET個股推介 - 李寧 （02331）

24：04 - 觀眾問股：京東 （09618） 反彈目標？騰訊 （00700） 有力再上？

26：07 - 觀眾問股：友邦 （01299） 現價可買入？

27：44 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 12.8元買入如何操作？

29：07 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 異動　甚麼消息刺激股價表現？哪類投資者可沾手？

31：21 - 恒大系齊升　最新消息速報　

32：22 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價可買入？回A股價可上衝至50元以上？

34：30 - 觀眾問股：中國信達 （01359） 斥60億認購重慶螞蟻　現價可追入嗎？

38：09 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 走勢如何？43元有貨上望多少？

34：00 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）大反彈原因？明年股價會見2000美元？

40：47 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 甚麼價位可買入？

41：48 - 觀眾問股：青島啤酒 （01668） 甚麼價位可買入？

43：22 - 觀眾問股：耀才證券 （01428） 甚麼價位可買入？看好未來大市成交可否買入？

45：10 - 觀眾問股：VIE是什麼？利好港交所 （00388） ？

48：57 - 預計騰訊何時再派股份？美團 （03690） 、快手 （01024） 、微盟 （02013） 、閱文 （00772） 、眾安在綫 （06060） 哪個機會最大？

52：17 - 恒指早段市況速覽

52：59 - 消息股：中國信達 （01359） 、舜宇光學 （02382） 、世茂服務 （00873） 、贛鋒鋰業 （01772）

54：36 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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