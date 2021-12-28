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長實1113出售飛機租賃業務升近4%破頂　現水平值得吸納？

股市 12:45 2021/12/28

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長實 （01113） 早前公布以出售持有共125架飛機的兩間公司，套現逾331億，消息帶動長實上周平安夜股價造好，今早續升近4%，一度破頂創月內新高，長實今次行動有利短期業務部署？業務佈局怎分析？現水平值得吸納嗎？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？**【按此－附time code】

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04：10 - 亞太股市早段市況速報
04：25 - SANTA CLAUSE RALLY標指今年第69次破頂　美股可升到明年第一季？
06：58 - 標指關鍵位在哪？
08：49 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：33 - 恒指年底前傾向利好 留意哪個關鍵位？
12：20 - 美團 （03690） 與快手 （01024） 達成戰略合作　美團受惠機會更大？
14：36 - 長實 （01113） 退出飛機租賃業務解讀 現水平值得吸納？
18：21 - 電力股明年仍有上升空間？華潤電力 （00836） 、華能國電 （00902） 相對吸引
20：15 - 明年留意哪幾個板塊？
21：26 - 港股開市前市況速報
21：47 - ET個股推介 - 李寧 （02331）
24：04 - 觀眾問股：京東 （09618） 反彈目標？騰訊 （00700） 有力再上？
26：07 - 觀眾問股：友邦 （01299） 現價可買入？
27：44 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 12.8元買入如何操作？ 
29：07 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 異動　甚麼消息刺激股價表現？哪類投資者可沾手？
31：21 - 恒大系齊升　最新消息速報　
32：22 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價可買入？回A股價可上衝至50元以上？
34：30 - 觀眾問股：中國信達 （01359） 斥60億認購重慶螞蟻　現價可追入嗎？
38：09 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 走勢如何？43元有貨上望多少？
34：00 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）大反彈原因？明年股價會見2000美元？
40：47 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 甚麼價位可買入？
41：48 - 觀眾問股：青島啤酒 （01668） 甚麼價位可買入？
43：22 - 觀眾問股：耀才證券 （01428） 甚麼價位可買入？看好未來大市成交可否買入？
45：10 - 觀眾問股：VIE是什麼？利好港交所 （00388）
48：57 - 預計騰訊何時再派股份？美團 （03690） 、快手 （01024） 、微盟 （02013） 、閱文 （00772） 、眾安在綫 （06060） 哪個機會最大？
52：17 - 恒指早段市況速覽
52：59 - 消息股：中國信達 （01359） 、舜宇光學 （02382） 、世茂服務 （00873） 、贛鋒鋰業 （01772）
54：36 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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