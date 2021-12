【Meta】朱克伯格遭美雜誌批「年度惡人」 創辦世上最糟糕、最具破壞性的網站

▲ 【Meta】朱克伯格獲評為「年度惡人」 創辦了世上最糟糕、最具破壞性的網站

美國進步派雜誌《The New Republic》評Facebook母企Meta(美:FB)創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)為「年度惡人」(Scoundrel of the Year)。專欄作家David Roth 批評朱克伯格為傻子(nitwit),創辦了世界上最糟糕、最具破壞性的網站,而民眾只能接受它,又指朱克伯格從創辦史上最糟糕的網站,Facebook中暴富,正以人類史上無法想像的規模破壞大腦的網站。

對於朱克伯格提出的「元宇宙」概念,David Roth指,「元宇宙」概念似乎完全沒有任何關於人們在非虛擬生活中真正想要做什麼的想法,更不用說在虛擬生活中了,而所謂的VR進行遊戲,這些是人們絕對已經在做的事情,元宇宙並不是一個非常吸引人的想法,又指,「元宇宙」概念為朱克伯格用來討好年輕人,「元宇宙」只是一個商場狀的監獄,全人類都會徘徊其中,同時被廣告、誹謗和花哨的謊言投擲,只要是「正常人」,都不會對朱克伯格的「元宇宙」產生興趣。

【ET開市直擊】港股長假後復市 美團、快手合作有啟示?【按此即睇】

David Roth指,Facebook在令世界變得更愚蠢、醜陋和糟糕,Facebook令人變得更激進,亦是個無情、扭曲新聞內容的推送器,同時包含各種病毒式的言論和低俗信息、廣告。文章指,Facebook不是第一間,也不是唯一一間以謊言來推進自身目標的公司,但很少有公司比它做得更大,或因此而遭受的損失更少。

相關報道:

美股第三季回購規模創紀錄、資本支出仍低於疫情前 蘋果、Alphabet、Meta共斥481億美元回購

【中美角力】美國批准Google、Meta使用跨太平洋光纖網 續避開香港

【元宇宙】Fb母企收購美國地區銀行Meta Financial商標 或有意開拓元宇宙金融業務