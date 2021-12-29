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【教育股風暴】新東方在線跌22%　「補習教父」俞敏洪昨晚直播帶貨僅銷售500萬人幣

股市 16:57 2021/12/29

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【教育股風暴】新東方創辦人、「補習教父」俞敏洪今晚轉投直播帶貨

內地教育「雙減」政策下，商業化補習生意瓦解，新東方 （09901） 、新東方在線 （01797） 創辨人俞敏洪昨晚下午8時，在抖音平台直播主持「俞敏洪助農·開播啦」，為新東方轉型進度，宣布新東方推出直播帶貨新平台「東方甄選」。開播僅10分鐘，就賣出超過10萬元（人民幣；下同），但最終直播銷售額500萬元。

新東方在線 （01797） 股價全日跌22%，收報5.64元，成交額1.6億元元；新東方 （09901） 股價全日跌0.3%，收報15.26元，成交額3060萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港興業、中國中藥、大唐新能源

    點擊圖片放大

【ET開市直擊】港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？【按此即睇】 

隨內地教育政策大轉向，被視為內地「補習教父」的俞敏洪早前已預告，新東方計劃成立大型農業平台，他和幾百位老師將通過直播帶貨農產品銷售，支持鄉村振興事業，而這百名老師均需通過內部招募、制定選拔標準、篩選、五場線上培訓、最終達成主播簽約。

據報，俞敏洪將在旗下「東方甄選」開啟助農直播首秀，上線生鮮蔬果、糧油乾貨、乳品零食等多個品類的數十種產品。

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港股 新東方在綫（01797） 新東方—S（09901）

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