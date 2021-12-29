【教育股風暴】新東方在線跌20%　「補習教父」俞敏洪昨晚轉投直播帶貨、銷售額突破500萬人幣

▲ 【教育股風暴】新東方創辦人、「補習教父」俞敏洪今晚轉投直播帶貨

內地教育「雙減」政策下，商業化補習生意瓦解，新東方 （09901） 、新東方在線 （01797） 創辨人俞敏洪昨晚下午8時，在抖音平台直播主持「俞敏洪助農·開播啦」，為新東方轉型進度，宣布新東方推出直播帶貨新平台「東方甄選」。開播僅10分鐘，就賣出超過10萬元（人民幣；下同），最終直播銷售額更突破500萬。

新東方在線 （01797） 股價今早跌20%，暫報5.76元，成交額1.07億元元；新東方 （09901） 股價今早跌2%，暫報14.98元，成交額1900萬元。

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隨內地教育政策大轉向，被視為內地「補習教父」的俞敏洪早前已預告，新東方計劃成立大型農業平台，他和幾百位老師將通過直播帶貨農產品銷售，支持鄉村振興事業，而這百名老師均需通過內部招募、制定選拔標準、篩選、五場線上培訓、最終達成主播簽約。

據報，俞敏洪將在旗下「東方甄選」開啟助農直播首秀，上線生鮮蔬果、糧油乾貨、乳品零食等多個品類的數十種產品。

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