拜登簽署近6萬億國防法案 僅一點感不滿

美國總統拜登周一（27日）簽署2022年財政年度的7,700億美元（約6萬億港元）國防法案，授權預算較去年增加約5%，以應對中國及俄羅斯威脅。拜登表示，雖然簽署批准通過法案，但對法案禁止關閉古巴關塔那摩灣的拘留設施感到不滿。

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參眾兩院本月初以壓倒性票數通過《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），國防開支金額較去年增加5%。法案包括為軍隊加薪2.7%、採購更多軍機及軍艦，以應對中國及俄羅斯地緣政治威脅。

此外，法案亦包括3億美元（23.4億港元）的烏克蘭安全援助倡議、40億美元（312億港元）的歐洲防禦倡議、1.5億美元用於波羅的海安全合作，以及為太平洋威懾倡議撥款71億美元（554億港元）等。

拜登（Joe Biden）周一正式簽署這份7,700億美元（約6萬億港元）國防法案，表示法案為軍人及其家人提供福利，並為美國國防的關鍵力量帶來支持。

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但拜登亦在聲明中批評法案部分規定，如禁止動用資金將關塔那摩灣基地的拘留人士移送至美國或外國囚禁。拜登指，規定過度損害行政部門起訴關塔那摩灣拘留人士、以及將他們釋放後移送何處的能力。

同時，拜登亦對法案要求行政部門及機構要向國會委員會提交報告感憂慮，認為報告包含高度敏感的機密信息，很可能洩露關鍵情報來源或軍事行動。他亦指法案要求總統要先尋求國會批准，才能籌組國防部工作小組，認為相關要求違憲，令國會有權干預行政部門對國防部工作組成員的選擇。

美國於2001年發生911襲擊後，前總統喬治布殊（George W. Bush） 翌年在古巴塔那摩灣設立監獄，專門關押外國囚犯，在高峰時一度關押近800拘留人士，目前仍有40名拘留者。

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責任編輯：郭麗明