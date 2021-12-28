【疫苗氣泡】消息：疫苗氣泡研擴至辦公場所學校　袁國勇：3月全面落實、接種率近9成後可向國際開關

▲ 【香港疫情】袁國勇籲3月全面落實「疫苗護照」 接種率近9成後可向國際社會開關

消息指，港府研究將「疫苗氣泡」擴展至辦公場所和學校，市民打針才可上班、上學，否則須出示醫生證明。港大微生物學系講座教授袁國勇在報章撰文及於電台節目上建議，明年3月全面落實「疫苗氣泡」，在整體接種率接近9成後，根據風險向國際社會逐步開關，大幅縮短隔離時間。

他認為，香港防疫必須反客為主，清零只是防守，推高接種率才是進攻。若未打針不能上班上學，必定能推高接種率，有機會超過9成。根據彭博數據，香港完整疫苗接種率達到62%。

龍振邦、孔繁毅、袁國勇等香港大學專家在報章撰文指，免除入境旅客之隔離限制，必然出現社區傳播，故須達9成人免疫，方能安全有序開放，避免出現大量重症或死亡個案，並確保公營醫療系統運作暢順。

專家建議待整體接種率接近9成，香港可以根據風險向國際社會試行逐步開放，大幅縮短隔離時間；初期以公商務旅客為主， 已接種疫苗的入境者應以抗體檢測確認疫苗接種紀錄，並於隔離的48小時內，3次核酸檢測呈陰性，即可批准離開隔離設施，旅客可選擇回家或繼續留宿酒店，在指定實驗室進行餘下的19天自費每日或隔日檢測；其活動將僅限於酒店和工作場所，並且限制於指定餐廳用膳。

當達至99%免疫及完成三針接種、建立抗疫韌性後，新冠病毒之殺傷力大減，屆時本港具備足夠條件邁向全面安全有序開放。時間需定於冬季前，並預算最少兩個月之「後疫苗浪」過渡期，故7月前為合理界線。順利渡過首個後疫苗浪，往後即可將新冠當流感看待。

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