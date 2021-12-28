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美團3690、快手1024戰略合作有何啟示？誰受惠機會更大？

股市 11:49 2021/12/28

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美團 （03690） 、快手 （01024） 昨日宣布達成互聯互通戰略合作，美團將在快手開放平台上線美團小程序，為美團商家提供套餐、代金券、預訂等商品展示、線上交易和售後服務等完整服務能力、令快手用戶可通過小程序直達美團平台；美團、快手股價今早先升後跌，戰略合作有何啟示？是否回應中央反壟斷？消息可利好股價嗎？誰受惠機會更大？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？**【按此－附time code】　

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08：49 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：33 - 恒指年底前傾向利好 留意哪個關鍵位？
12：20 - 美團 （03690） 與快手 （01024） 達成戰略合作　美團受惠機會更大？
14：36 - 長實 （01113） 退出飛機租賃業務解讀 現水平值得吸納？
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34：00 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）大反彈原因？明年股價會見2000美元？
40：47 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 甚麼價位可買入？
41：48 - 觀眾問股：青島啤酒 （01668） 甚麼價位可買入？
43：22 - 觀眾問股：耀才證券 （01428） 甚麼價位可買入？看好未來大市成交可否買入？
45：10 - 觀眾問股：VIE是什麼？利好港交所 （00388）
48：57 - 預計騰訊何時再派股份？美團 （03690） 、快手 （01024） 、微盟 （02013） 、閱文 （00772） 、眾安在綫 （06060） 哪個機會最大？
52：17 - 恒指早段市況速覽
52：59 - 消息股：中國信達 （01359） 、舜宇光學 （02382） 、世茂服務 （00873） 、贛鋒鋰業 （01772）
54：36 - 財經日誌提提你

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