  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】CDC縮短隔離至5日 僅限無徵狀感染者

環球社會熱點 11:33 2021/12/28

分享：

美國近期各地新冠肺炎確診人數激增，當中不少患者為無徵狀感染。美國疾控中心（CDC）周一（27日）宣布，縮短無徵狀新冠患者隔離時間至5日，但要求患者完成隔離後5日內，如需和他人接觸仍需佩戴口罩。另外，CDC亦更新接觸者隔離指引。

美國多州立法削衛生官員權力 禁強制民眾戴口罩 【下一頁】

根據CDC之前指引，新冠患者應接受為期10日隔離。CDC周一表示，若未有出現病徵，新冠病毒檢測結果呈陽性人士只需隔離5日。若隔離後需和他人接觸，其後5日需嚴格佩戴口罩。

CDC強調更改具有科學依據，數據顯示大多數病毒傳播發生感染初期，即病徵出現前1至2日或出現後2至3日。完成5日隔離且仍未出現病徵，繼續佩戴口罩將可最大程度地減少傳染他人風險。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

美國兒童確診人數急增 多地學校暫停面授課程 【下一頁】

另外，CDC亦更新對接觸者隔離建議指引。尚未接種疫苗人士應在接受5日隔離後，再嚴格佩戴口罩5日。而完成2劑輝瑞或Moderna疫苗接種逾半年人士，及完成強生疫苗接種逾2個月人士，和確診者接觸後亦應接受為期5日隔離。若接觸者已接種第3針，則無需接受隔離，惟要求之後10日需佩戴口罩。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）發表聲明表示，Omicron變種廣為傳播，有可能從各方面影響美國社會。CDC最新的隔離及檢測建議考慮當局對病毒的了解，及對疫苗加強劑提供的保護，將確保民眾可安全地繼續如常生活。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

美國多州立法削衛生官員權力 禁強制民眾戴口罩
2021/12/27
美國多州立法削衛生官員權力 禁強制民眾戴口罩
【美國疫情】兒童確診人數急增 多地學校暫停面授課程
2021/12/27
【美國疫情】兒童確診人數急增 多地學校暫停面授課程
美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強
2021/12/27
美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
2021/12/27
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
2021/12/27
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主

你可能感興趣

美國多州立法削衛生官員權力 禁強制民眾戴口罩
19:40 2021/12/27
美國多州立法削衛生官員權力 禁強制民眾戴口罩
【美國疫情】兒童確診人數急增 多地學校暫停面授課程
19:40 2021/12/27
【美國疫情】兒童確診人數急增 多地學校暫停面授課程
美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強
17:58 2021/12/27
美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強
疫情 疫苗 美國疾病管制與預防中心 美國 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情 病毒檢測

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間12:00）

下一篇文章

【英國疫情】英超增103確診 12月延後15場聯賽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間12:00）
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款