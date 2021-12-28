【美國疫情】CDC縮短隔離至5日 僅限無徵狀感染者

美國近期各地新冠肺炎確診人數激增，當中不少患者為無徵狀感染。美國疾控中心（CDC）周一（27日）宣布，縮短無徵狀新冠患者隔離時間至5日，但要求患者完成隔離後5日內，如需和他人接觸仍需佩戴口罩。另外，CDC亦更新接觸者隔離指引。

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根據CDC之前指引，新冠患者應接受為期10日隔離。CDC周一表示，若未有出現病徵，新冠病毒檢測結果呈陽性人士只需隔離5日。若隔離後需和他人接觸，其後5日需嚴格佩戴口罩。

CDC強調更改具有科學依據，數據顯示大多數病毒傳播發生感染初期，即病徵出現前1至2日或出現後2至3日。完成5日隔離且仍未出現病徵，繼續佩戴口罩將可最大程度地減少傳染他人風險。

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另外，CDC亦更新對接觸者隔離建議指引。尚未接種疫苗人士應在接受5日隔離後，再嚴格佩戴口罩5日。而完成2劑輝瑞或Moderna疫苗接種逾半年人士，及完成強生疫苗接種逾2個月人士，和確診者接觸後亦應接受為期5日隔離。若接觸者已接種第3針，則無需接受隔離，惟要求之後10日需佩戴口罩。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）發表聲明表示，Omicron變種廣為傳播，有可能從各方面影響美國社會。CDC最新的隔離及檢測建議考慮當局對病毒的了解，及對疫苗加強劑提供的保護，將確保民眾可安全地繼續如常生活。

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責任編輯：李俊儀