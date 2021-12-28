【元宇宙】元宇宙平台Decentraland　將舉辦首個時裝週活動

▲ Decentraland在Twitter上宣布，將與UNXD於明年3月24日至27日合作舉行首個在元宇宙舉行的時裝週活動。

元宇宙（Metaverse）蔚然成風，除了科企紛紛部署外，時裝界及奢侈品市場都相繼投入資源，進軍元宇宙。元宇宙平台Decentraland近日宣布，將與在線奢侈品市場UNXD聯合舉辦一次為期四天的時裝週活動，預計將會有模特兒「行Catwalk」、快閃店、展覽及派對等。

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Decentraland在Twitter上宣布，將與UNXD於明年3月24日至27日合作舉行首個在元宇宙舉行的時裝週活動。活動期間將允許用戶在虛擬環境中，觀看時尚表演，並可在線購買服裝。Decentraland呼籲設計師、品牌和時尚達人，準備好在元宇宙中展示他們的虛擬系列。

事實上，在元宇宙概念爆紅後，多個時裝品牌都捉緊機會入駐。例如Nike就與遊戲平台 Roblox 合作推出虛擬世界「Nikeland」，甚至收購虛擬球鞋和服裝公司RTFKT，進一步完善其元宇宙世界。另外，速食時裝品牌Forever 21亦踏足元宇宙，加入Roblox平台，玩家可以在Forever 21 City為自己的商店尋找合適地點開店。

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責任編輯：曾曉汶