▲ 【Starlink】馬斯克旗下「星鏈」衛星兩度靠近中國太空站 遭內地網民批「美太空武器」

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）另一主要投資SpaceX，早前啟動提供衛星寬頻服務的「星鏈（Starlink）」計劃。據中國向聯合國太空機關提交的文件，星鏈衛星分別於7月1日、10月21日兩度靠近中國太空站，令中國太空站須實施防撞程序。中國於今年4月開始籌建「天宮」太空站。

星鏈險撞中國太空站事件引發內地網民反彈，有人形容星鏈衛星是一堆太空垃圾，也有人形容是「美國太空武器」。

目前SpaceX尚未回應事件，而中方向聯合國的投訴尚未得到獨立認證。

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綜合以往資料，星鏈計劃於2015年啟動，期望可以在不設地面基礎設施下，透過衛星向全球提供寬頻上網服務，預料整項計劃最終將由12,000顆衛星組成。SpaceX最新已發放約1900顆衛星，並在美國、加拿大開始提供服務。

太空垃圾成為愈見嚴重的問題，據報現時約有30,000枚人造衛星和碎片在環繞地球，科學家正要求各國共享數據，以免發生太空相撞災難。

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