【英國疫情】英超增103確診 12月延後15場聯賽

英國新冠肺炎疫情持續嚴峻，但英格蘭超級足球聯賽仍然繼續賽程。英超賽會周一（27日）公布，過去1周確診人數再次創新高，12月內已延後15場聯賽。賽會表明採取緊急應變防疫措施，確保減輕所有參與者染疫的風險。

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英超賽會周一表示，12月20日至26日間，在逾1.5萬個職球員檢測樣本中，發現103個確診樣本，超過上周同期，打破聯賽檢測以來的紀錄。截至周一為止，英超因疫情緣故已押後15場比賽。

賽會發表聲明，指已實行緊急防疫措施保障所有人安全，包括室內口罩令﹑保持社交安全距離及增加檢測等。賽會表示將繼續與各球會﹑政府及支援團體合作，降低球會內的傳染及感染風險，確保參與人士的安全，亦會按照未來防疫指引更動而更改防疫限制。

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英超與英冠球會在過去的聖誕節假期期間，堅持過往傳統，照常舉行拆禮物日的「聖誕快車」賽事。但受疫情影響，兩級聯賽共有11場比賽需延期再舉行。

早前深受影響的曼聯於周一能夠照常比賽，作客挑戰有新班主的北部球會紐卡素（Newcastle），雙方最終以1比1握手言和。原定周二（28日）舉行的阿仙對狼隊（Wolverhampton）則因後者隊內疫情，需延期作賽。

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責任編輯：吳漢培