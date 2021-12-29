  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (三) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】英超增103確診 周中1場聯賽押後（第二版）

環球社會熱點 12:00 2021/12/29

分享：

英國新冠肺炎疫情持續嚴峻，但英格蘭超級足球聯賽仍然繼續賽程。英超賽會周一（27日）公布，過去1周確診人數再次創新高，12月內已延後15場聯賽。賽會表明採取緊急應變防疫措施，確保減輕所有參與者染疫的風險。賽會周二（28日）宣布，當地時間周四（30日）舉行的一場聯賽要延後。

（第二版更新一場周中聯賽延期）

【英國疫情】英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心 【下一頁】

英超賽會周二宣布，由於紐卡素（Newcastle）隊內疫情及球員傷停情況，導致未能有足夠一隊球員出賽，導致當地時間周四晚舉行作客愛華頓（Everton）的賽事需要押後舉行。

賽會周一表示，12月20日至26日間，在逾1.5萬個職球員檢測樣本中，發現103個確診樣本，超過上周同期，打破聯賽檢測以來的紀錄。截至周一為止，英超因疫情緣故已押後15場比賽。

賽會發表聲明，指已實行緊急防疫措施保障所有人安全，包括室內口罩令﹑保持社交安全距離及增加檢測等。賽會表示將繼續與各球會﹑政府及支援團體合作，降低球會內的傳染及感染風險，確保參與人士的安全，亦會按照未來防疫指引更動而更改防疫限制。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】  

【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有 【下一頁】

英超與英冠球會在過去的聖誕節假期期間，堅持過往傳統，照常舉行拆禮物日的「聖誕快車」賽事。但受疫情影響，兩級聯賽共有11場比賽需延期再舉行。

早前深受影響的曼聯於周一能夠照常比賽，作客挑戰有新班主的北部球會紐卡素，雙方最終以1比1握手言和。原定周二（28日）舉行的阿仙對狼隊（Wolverhampton）則因後者隊內疫情，需延期作賽。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
2021/12/27
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
2021/12/26
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
【英國疫情】連續3日確診破10萬 多個行業人手不足
2021/12/25
【英國疫情】連續3日確診破10萬 多個行業人手不足
【英國疫情】拖累餐廳停業 約翰遜個女都無工開
2021/12/24
【英國疫情】拖累餐廳停業 約翰遜個女都無工開
【阿斯利康疫苗】牛津研究：第3針有效對抗Omicron
2021/12/24
【阿斯利康疫苗】牛津研究：第3針有效對抗Omicron

你可能感興趣

【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
11:19 2021/12/27
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
14:13 2021/12/26
【英國疫情】多處收緊防疫措施 英格蘭除外
【英國疫情】連續3日確診破10萬 多個行業人手不足
10:55 2021/12/25
【英國疫情】連續3日確診破10萬 多個行業人手不足
疫情 英超 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 曼聯 足球 英格蘭 英國 聖誕節

上一篇文章

【Omicron變種】世衛警告醫療系統或不堪負荷 南非病例下降

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主
【英國疫情】英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心
【英國疫情】英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間12:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款