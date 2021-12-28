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【監督科網】西安市打擊囤積居奇等違規行為 當局約談多家電商

股樓投資 11:59 2021/12/28

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日前，在西安市第38場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，當地政府針對近期受疫情影響蔬菜等部分商品價格出現上漲的情況，西安市場監管局採取了多項措施來加強價格監管，嚴厲打擊哄抬物價等違法經營行為。

【同場加映】溫股知新：恒指未見底 收息股有計

持續加大綜合監管力度。西安市約談規模較大的連鎖商超、農產品批發市場主體110多戶，京東（09618）、美團（03690）、阿里巴巴（09988）旗下的盒馬等20餘家電商公司和連鎖商超、醫藥企業網絡銷售平台，責令企業樹立大局意識，平抑價格、加強配送，做好穩價保供工作；實時監控市場價格。每日深入市場現場調研、監控和分析物價，統籌部署監管和執法工作。

【延伸閱讀】2022年部署：招商證券料明年教育股整裝再發 高教行業估值吸引，請按【見下頁

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當局又對集貿市場和商場超市實地檢查、對廣大經營戶當面提醒告誡、對發現的問題現場促改，對惡意漲價的經營戶依法查處、公開曝光。共出動檢查人員4,647人次，檢查各類市場主體4,461戶次，其中農貿市場222家、商超及社區便利店1,801家、藥店1,299家，檢查酒店157家，發放提醒告誡函3,188份。

【同場加映】青姐話：為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：林衛

美團－W（03690） 股票 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 西安 板塊

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