【能源行業】解讀電力輔助服務管理辦法等政策 理順儲能商業模式

國家能源局早前發布《電力併網運行管理規定》和《電力輔助服務管理辦法》，分析估計，兩個文件針對電力輔助服務的提供主體、交易品種以及補償與分攤機制都做了補充深化，有望開啟國內電力輔助服務市場頂層設計的新架構。

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根據新版《辦法》對電力輔助服務的定義，輔助服務提供主體包括發電側併網主體、新型儲能、及能夠響應電力調度指令的可調節負荷，進一步明確了新型儲能作為獨立市場主體的地位。《辦法》又要求輔助服務應按照「誰提供、誰獲利，誰受益、誰承擔」的原則，制定針對不同輔助服務品種、不同服務對像的差異化補償、分攤與考核機制，建立用戶參與的分擔共享機制，改變過去主要由發電企業承擔補償費用的情況，未來將由發電企業、電力用戶等所有併網主體共同分攤，更符合當下參與方的實際訴求和利益，有利於傳導輔助服務成本，鼓勵儲能電站建設。

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券商普遍認為，政策利好儲能行業，包括電化學儲能及抽水蓄能。另一方面，國金證券指出，新能源發電分攤的輔助服務費用將有所擴大。輔助服務機制下，新能源項目收益率存在下行壓力，但可以通過綠電市場，尋求環境屬性溢價，提升收益率。

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記者：林衛