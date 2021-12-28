  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (二) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股】穩增長穩地產政策持續 中銀看好內銀股行情

股樓投資 12:08 2021/12/28

分享：

早前，中國人民銀行連還出招「穩經濟、穩房地產」，繼降準之後，又調低1 年期貸款市場報價利率（ LPR），幅度為5個基點。據報道，中央支持和鼓勵地產企業併購，改善房企流動性；上周五（24日）人行召開貨幣政策委員會第四季度例會，提到增強貨幣政策 「前瞻性、精準性、自主性」、發揮「總量和結構」雙重功能、結構政策做加法。中銀證券認為，穩地產政策或逐漸見效，後續穩增長和進一步寬鬆的政策仍可期待。

【同場加映】溫股知新：恒指未見底 收息股有計

今年以來預期波動更為高頻，預期差不宜捕捉，建議關注政策和經濟趨勢。該行預期，明年初寬信用、穩增長政策催化下，特別是穩地產政策持續推進，內銀板塊行情可期。而隨着穩增長政策持續發力，經濟數據見底並且可能邊際改善，亦是後續股價動力。

【延伸閱讀】2022年部署：交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

個股方面，結構改革長期主綫下，經營管理能力或為選股核心。中銀證券推薦招商銀行（03968）、郵儲銀行（01658）等股份。

【同場加映】青姐話：為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

國有內銀股 股票 降準 郵儲銀行（01658） 板塊 中國 招商銀行（03968）

下一篇文章

【監督科網】西安市打擊囤積居奇等違規行為 當局約談多家電商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款