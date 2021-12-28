【內銀股】穩增長穩地產政策持續 中銀看好內銀股行情

早前，中國人民銀行連還出招「穩經濟、穩房地產」，繼降準之後，又調低1 年期貸款市場報價利率（ LPR），幅度為5個基點。據報道，中央支持和鼓勵地產企業併購，改善房企流動性；上周五（24日）人行召開貨幣政策委員會第四季度例會，提到增強貨幣政策 「前瞻性、精準性、自主性」、發揮「總量和結構」雙重功能、結構政策做加法。中銀證券認為，穩地產政策或逐漸見效，後續穩增長和進一步寬鬆的政策仍可期待。

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今年以來預期波動更為高頻，預期差不宜捕捉，建議關注政策和經濟趨勢。該行預期，明年初寬信用、穩增長政策催化下，特別是穩地產政策持續推進，內銀板塊行情可期。而隨着穩增長政策持續發力，經濟數據見底並且可能邊際改善，亦是後續股價動力。

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個股方面，結構改革長期主綫下，經營管理能力或為選股核心。中銀證券推薦招商銀行（03968）、郵儲銀行（01658）等股份。

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記者：林衛