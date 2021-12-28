【英國疫情】英格蘭新年前不收緊防疫 續籲民眾小心

剛過去的聖誕節假期間，英國的新冠肺炎疫情未有減緩，確診及入院人數持續上升。但英國政府維持現有防疫措施，英格蘭地區新年前不會再收緊防疫，僅呼籲民眾需要提高警覺，強調政府會按數據及情況行動。

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英國在聖誕節期間共錄得累積逾31萬確診，平均每日破10萬。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）周一（27日）表明，英國不會在新年到來前再次收緊防疫，呼籲民眾仍需保持高度戒備，參加新年派對前應先作快速檢測。

賈偉德希望，民眾可以盡量在室外慶祝，室內慶祝亦應時保持空氣流通。不過，賈偉德並未排除明年1月時，採取更嚴格防疫手段的可能性，表示政府將會根據數據，實行有關防疫措施。

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同時，賈偉德明言現時Omicron變種病毒仍有眾多未知之數，雖然英格蘭新增確診9成來自新變種，但早前有部分正面消息指Omicron變種嚴重性未有預期中強，因此仍會持續檢視收緊防疫的需要及可能性。至於被問及為何英國其他地區按照數據卻已收緊防疫限制，賈偉德回應稱各個地方政府自行決定防疫措施。

首相約翰遜（Boris Johnson）則支持賈偉德的說法，並再次呼籲英國民眾盡早接種疫苗，保障自己﹑親友及所愛之人。

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責任編輯：吳漢培