  • 16°C
香港時間 : 20211228日 (二) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中移動回A】中移動A股錄逾7億元人民幣棄購金額

股市 10:37 2021/12/28

分享：

中移動公佈「回A」發行結果，合共錄得7.56億元人民幣棄購金額。

中移動 （00941） （滬：600941）公佈「回A」於上交所掛牌的發行結果，合共錄得7.56億元（人民幣，下同）棄購金額，未獲認購股數將全數由聯席承銷商包銷。中移動本港股價今早偏軟，早段跌0.4%，報47.3元。

中移動公佈，今次的A股發行結果，網上投資者未繳款認購量為1291萬股，涉資7.43億元。至於包括機構投資者在內的網下投資者，未繳款認購量亦有22萬股，棄購金額為1270萬元。換言之，中移動的上海IPO網上網下合共錄得7.56億元的棄購額，內媒指該金額超越了兩年前郵儲行 （01658） 的棄購紀錄。

中移動是次A股上市的發行價為57.58元，行使超額配售權前的發行總股數為8.457億股，集資總額為486.95億元，是今年全球第二大規模的IPO。

*重溫今早《ET開市直擊》聶振邦拆解美團 （03690） 與快手 （01024） 合作有何啟示*

相關文章﹕

中移動股息率逾7厘　都未夠呢兩隻息高！

【中移動回A】中移動A股19家戰投名單出爐　集資至少487億人幣、較港股溢價約5成

【電訊股數據】中移動11月5G用戶淨增1887萬戶　中電動、中聯通移動用戶分別增至3.72億及3.17億

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 A股 上海證券交易所 中國移動（00941） IPO

上一篇文章

【ETF通】滬深港交易所就ETF納入互聯互通達共識　料須時6個月準備（第二版）

下一篇文章

【澳門疫情】澳門發現首宗Omicron輸入個案　濠賭股跌、銀娛金沙齊跌逾3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」、恒大高開逾3%
【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」、恒大高開逾3%
【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融
【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融
【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件
【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件
【美股收市+ADR】摩通唱好　標指再破頂　中概股逆市受壓
【美股收市+ADR】摩通唱好　標指再破頂　中概股逆市受壓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款