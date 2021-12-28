【中移動回A】中移動A股錄逾7億元人民幣棄購金額

▲ 中移動公佈「回A」發行結果，合共錄得7.56億元人民幣棄購金額。

中移動 （00941） （滬：600941）公佈「回A」於上交所掛牌的發行結果，合共錄得7.56億元（人民幣，下同）棄購金額，未獲認購股數將全數由聯席承銷商包銷。中移動本港股價今早偏軟，早段跌0.4%，報47.3元。

中移動公佈，今次的A股發行結果，網上投資者未繳款認購量為1291萬股，涉資7.43億元。至於包括機構投資者在內的網下投資者，未繳款認購量亦有22萬股，棄購金額為1270萬元。換言之，中移動的上海IPO網上網下合共錄得7.56億元的棄購額，內媒指該金額超越了兩年前郵儲行 （01658） 的棄購紀錄。

中移動是次A股上市的發行價為57.58元，行使超額配售權前的發行總股數為8.457億股，集資總額為486.95億元，是今年全球第二大規模的IPO。

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