▲ 【電動車】比亞迪與自動駕駛初企組合資企業 部署智能駕駛技術

比亞迪 （01211） 與中國自動駕駛初創企業Momenta成立合資企業。比亞迪微博公布，與Momenta在深圳成立合資公司，新公司名為迪派智行，將作為雙方在自動駕駛領域、高級智能駕駛技術方面的合作。​​​外電引述知情人士透露，迪派智行資本額為1億元（人民幣；下同）。

比亞迪今日股價偏弱，現跌2%，暫報256.2港元。

據路透報道，比亞迪已向迪派智行投資6000萬元，而Momenta則將投資4000萬元。合資公司最初工作範圍將包括在某些車型上搭載「Level 2+」的自動駕駛能力。新公司結合了比亞迪作為汽車製造商的技術，以及Momenta在智能駕駛的專業。

目前，自動駕駛汽車分5個等級，所謂第二級別是指行駛過程中車輛能同時自主控制方向和加速、制動，但是整個行駛過程中，司機亦須專注並實時監控周圍環境情況，並隨時准備操控車輛。

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