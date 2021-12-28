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【異動股】中藥板塊落鑊　中國中藥曾飈兩成　內地券商唱好指中藥藥材價格上漲利行業

股市 10:05 2021/12/28

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中藥板塊落鑊，升勢由A股蔓延到港股。中國中藥 （00570） 今早曾飈近兩成，高見4.9元，現升幅收窄至一成，最新報4.51元，成交額1.3億元。另外，現代中藥集 （01643） 現升一成，最新報0.76元，成交額115萬元；同仁堂 （01666） 現升2.4%，最新報7.19元，盤中高見7.45元，見3個月高；白雲山 （00874） 現升3.6%、康臣藥業 （01681） 現升3.5%，齊見3個月高。

不過，神威藥業 （02877） 現急挫18.6%，最新報5.99元，成交額1190萬元。

不少內地券商近期吹捧中藥板塊。有分析指，今年以來，中藥藥材價格呈現普漲的態勢，不少品種價格漲幅超過100%，有些甚至超過300%。隨著中藥材價格的不斷上漲，中藥企業的業績表現亮眼，十餘家企業的三季報業績呈現翻倍增長。

另外，開源證券此前發研報表示，中藥作為我國特色藥品種類，一直受到國家政策支持；品牌中藥OTC主要銷售渠道在零售端而非公立醫療機構，具備較高的價格維護能力。

相關文章：【異動股】開拓藥業早段暴瀉近85%　臨床試驗數據未達統計學顯著性

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中國中藥（00570） 異動股 中藥 港股 A股

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