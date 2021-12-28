【異動股】開拓藥業早段暴瀉近85%　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性

▲ 開拓藥業公佈該公司開發的普克魯胺治療的臨床試驗之中期分析進展後，股價一度挫近85%。

開拓藥業 （09939） 昨晚發通告，公佈該公司開發的普克魯胺治療輕中症新冠非住院患者的臨床試驗之中期分析進展。開拓藥業今早開市後一度低見6.91元，較上周五收市價44.85元暴瀉近85%。截至本港時間早上9時55分左右，開拓藥業仍錄約71%跌幅，報13.16元。

*重溫今早《ET開市直擊》聶振邦拆解美團 （03690） 與快手 （01024） 合作有何啟示*

開拓藥業發通告稱，上述普克魯胺臨床試驗的試驗目的，是評估普克魯胺治療非住院新冠患者的有效性和安全性，惟該項中期分析未達到統計學顯著性。該公司將向各監管機構，包括美國食品藥品監督管理局（FDA）尋求同意，以修改臨床試驗方案，計劃繼續招募只有基礎性疾病和╱或無新冠疫苗接種史的高風險新冠患者。根據中期分析，該公司未發現普克魯胺的安全性問題，亦未有藥物相關的嚴重不良事件報告。

相關文章﹕

【新冠藥物】默沙東口服藥獲批緊急使用 股價靠穩

【新冠疫苗】輝瑞新冠口服藥獲美FDA緊急授權 成首個家用新冠治療藥

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】