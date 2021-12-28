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【新冠藥物】開拓藥業曾瀉近85%、即市低位彈一倍　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性

股市 11:35 2021/12/28

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【異動股】開拓藥業早段暴瀉近85%　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性

開拓藥業 （09939） 昨晚發通告，公佈該公司開發的新冠口服藥普克魯胺治療輕中症新冠非住院患者的臨床試驗之中期分析進展。開拓藥業通告提及，試驗數據未達統計學顯著性，開拓藥業今早開市後一度低見6.91元，較上周五收市價44.85元暴瀉近85%。截至本港時間早上11時35分左右，開拓藥業仍錄約66%跌幅，報15元，成交8億元。

*重溫今早《ET開市直擊》聶振邦拆解美團 （03690） 與快手 （01024） 合作有何啟示*

開拓藥業發通告稱，上述普克魯胺臨床試驗的試驗目的，是評估普克魯胺治療非住院新冠患者的有效性和安全性，惟該項中期分析未達到統計學顯著性。該公司將向各監管機構，包括美國食品藥品監督管理局（FDA）尋求同意，以修改臨床試驗方案，計劃繼續招募只有基礎性疾病和╱或無新冠疫苗接種史的高風險新冠患者。根據中期分析，該公司未發現普克魯胺的安全性問題，亦未有藥物相關的嚴重不良事件報告。

開拓藥業董事長兼首席執行官童友之表示，中期分析不理想，對公司造成商業計劃往後延遲的問題。童友之又稱，藥物安全性沒有問題，公司更加有信心推動緊急使用授權的工作。他續指，公司對於其新冠口服藥的商業化，會作出一些新的判斷和分析。

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