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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數曾轉跌百點　長和系造好長實升4%　電力、濠賭股跌　開拓藥業瀉七成（不斷更新）

股市 11:19 2021/12/28

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港股市況不斷更新

美股聖誕假後續漲，道指收升351點，恒生指數假後高開58點，開報23282點。恒生科技指數升0.3%，報5635點。美團 （03690） 升0.7%；阿里巴巴 （00700） 升0.3%；騰訊 （00700） 逆市跌0.5%；中國信達 （01359） 升逾14%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：18】潤電 （00836） 跌幅擴大至逾7%，低見26.4元；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 跌半成；華電國際 （01071） 跌逾8%；華能國電 （00902） 跌近6%。

【11：14】長和系造好，長實 （01113） 升逾4%；長和 （0001） 升逾2%；長建 （01038） 升逾1%，破頂高見49.35元。

【11：02】保利協鑫 （03800） 升逾5%，高見2.77元。

【10：55】【電動車】比亞迪與自動駕駛初企組合資企業 部署智能駕駛技術

【10：49】【ETF通】滬深港交易所就ETF納入互聯互通達共識　料須時6個月準備（第二版）

【10：40】港股曾跌逾百點，最新回升約25點，報23249點。

【10：40】【中移動回A】上交所發行結果出爐　錄逾7億元人民幣棄購金額

【10：36】時富金融 （00510） 跌逾三成，破底低見0.315元，成交254.8萬元。

【10：31】澳門發現首宗Omicron確診輸入個案　濠賭股跌、銀娛金沙齊跌逾3%

【10：25】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅擴大至3%。

【10：23】汽車股下跌，比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02338） 跌逾2%。

【10：19】恒指跌近100點，報23131點；科指跌1.4%，報5538點。

【10：06】【異動股】中藥板塊落鑊　中國中藥曾飈兩成　內地券商唱好指中藥藥材價格上漲利行業

【10：03】澳門發現首宗變種新冠病毒Omicron確診輸入個案，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾3%；永利 （01128） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾2%；澳博 （00880） 跌逾1%；新濠 （00200） 跌3%。

【09：55】長實 （01113） 逆市升3%，高見49.3元。長和系創辦人李嘉誠再度申報增持長實。李嘉誠自月初起主要循全資擁有公司購入長實，令被視為李嘉誠持有的長實權益增至46.40%，較長和 （00001） 主席、李嘉誠長子李澤鉅的46.34%為高。

【李嘉誠增持】李嘉誠再獨資增持長實、月內累斥1.86億元　權益反超李澤鉅

【09：53】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 分別跌逾2%。

【09：49】大市跌幅擴大至約55點，報23167點。

【09：47】恒大 （03333） 升幅擴大至近一成，高見1.63元；恒大汽車 （00708） 升一成，高見3.15元；恒大物業 （06666） 升近半成。

【09：46】中國中藥 （00570） 升逾11%，高見4.9元。

【09：44】港股早段轉跌，恒指最新跌約3點；科指跌0.5%，報5591點。

【09：44】電力股下挫，潤電 （00836） 跌半成；中國電力 （02380） 破頂後轉跌逾4%；龍源電力 （00916） 跌3%。

【09：40】美團 （03690） 逆市跌逾1%；快手 （01024） 跌0.7%。

【反壟斷】美團將在快手開放平台上線美團小程序

【09：38】開拓藥業 （09939） 瀉近七成，破底低見6.91元。開拓藥業公布，昨天提供普克魯胺治療新冠非住院患者全球多中心的III臨床試驗進展報告，中期分析未達到統計學顯著性，試驗目的是評估普克魯胺治療非住院新冠患者的有效性和安全性。

【09：29】恒大 （03333） 升逾3%；恒大汽車 （00708） 升半成；恒大物業 （06666） 升逾2%。

【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」、恒大高開逾3%

【09：23】恒生指數假後高開58點，開報23282點。恒生科技指數升0.3%，報5635點。美團 （03690） 升0.7%；阿里巴巴 （00700） 升0.3%；騰訊 （00700） 逆市跌0.5%；中國信達 （01359） 升逾14%。

【螞蟻消費金融】中國信達出資60億人幣　認購螞蟻消費金融20%股份權益

【09：13】期指開報23320點，升97點或0.4%。

【08：58】恒指黑期升約151點，報23305點；道指期貨跌20點，報36282點。

【08：42】【內房危機】世茂服務︰繼續審慎考慮與上海世茂關連交易　半年不配售新股、考慮回購

【08：30】【新股IPO】香港新股市場下半年特遇冷鋒　新一年還有什麼板塊有睇頭？

【07：45】【騰訊股價】騰訊：防沉迷新規效果明顯　元旦假期未成年人每晚准打機1小時

【07：45】港股ADR收報23330點，升107點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.9元，較港收市價高0.45元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報463.08元，較港收市價高2.88元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.65元，較港收市價高0.65元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國疫情嚴峻，總統拜登承諾將致力解決病毒檢測不足等問題 ； 摩根大通唱好美股，美股聖誕假後續漲，道指收市升351點或0.98%，報36302點；標指升65點或1.38%，報4791點；納指升217點或1.39%，報15871點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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