【港股市況】恒生指數假後高開58點　中國信達升逾14%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股聖誕假後續漲，道指收升351點，港股假後若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約107點。滙豐 （00005） ADR折合報46.9元，較港收市價高0.45元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報463.08元，較港收市價高2.88元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.65元，較港收市價高0.65元或0.6%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：40】美團 （03690） 逆市跌逾1%；快手 （01024） 跌0.7%。

【反壟斷】美團將在快手開放平台上線美團小程序

【09：38】開拓藥業 （09939） 瀉近七成，破底低見6.91元。開拓藥業公布，昨天提供普克魯胺治療新冠非住院患者全球多中心的III臨床試驗進展報告，中期分析未達到統計學顯著性，試驗目的是評估普克魯胺治療非住院新冠患者的有效性和安全性。

【09：29】恒大 （03333） 升逾3%；恒大汽車 （00708） 升半成；恒大物業 （06666） 升逾2%。

【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成 許家印：「絕不允許任何一人躺平」、恒大高開逾3%

【09：23】恒生指數假後高開58點，開報23282點。恒生科技指數升0.3%，報5635點。美團 （03690） 升0.7%；阿里巴巴 （00700） 升0.3%；騰訊 （00700） 逆市跌0.5%；中國信達 （01359） 升逾14%。

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【09：13】期指開報23320點，升97點或0.4%。

【08：58】恒指黑期升約151點，報23305點；道指期貨跌20點，報36282點。

【08：42】【內房危機】世茂服務︰繼續審慎考慮與上海世茂關連交易 半年不配售新股、考慮回購

【08：30】【新股IPO】香港新股市場下半年特遇冷鋒 新一年還有什麼板塊有睇頭？

【07：45】【騰訊股價】騰訊：防沉迷新規效果明顯 元旦假期未成年人每晚准打機1小時

【07：45】港股ADR收報23330點，升107點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.9元，較港收市價高0.45元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報463.08元，較港收市價高2.88元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報113.65元，較港收市價高0.65元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國疫情嚴峻，總統拜登承諾將致力解決病毒檢測不足等問題 ； 摩根大通唱好美股，美股聖誕假後續漲，道指收市升351點或0.98%，報36302點；標指升65點或1.38%，報4791點；納指升217點或1.39%，報15871點。

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【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市 國資60億入股螞蟻消費金融

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責任編輯︰梁浩碩