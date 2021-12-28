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【內房危機】世茂服務︰繼續審慎考慮與上海世茂關連交易　半年不配售新股、考慮回購　股價升逾5%

股市 12:38 2021/12/28

分享：

【內房危機】世茂服務︰繼續審慎考慮與上海世茂關連交易　半年不配售新股、考慮回購

世茂服務 （00873） 公布，自12月13日公佈有關與上海世茂的須予披露及關連交易後，收到大量來自獨立股東的意見回饋。考慮到最近行業環境影響及資本市場動盪，為增強投資者信心，世茂服務表示，將繼續及進一步審慎考慮此前擬與上海世茂之間的關連交易。世茂股務早段升逾6%，高見6.13元，中午收報6.06元，升5.4%，成交9648萬元。

世茂又指，未來6個月內，除已披露及批准的關連交易外，公司及其附屬公司將不會與母公司或公司關連人士發生重大資產出售或收購交易。

*重溫今早《ET開市直擊》聶振邦拆解美團 （03690） 與快手 （01024） 合作有何啟示*

另外，在符合合規要求的前提下，將結合資金使用情況，考慮回購公司股份，未來六個月內將不會在市場上公開配售新股。

世茂服務指，公司經營穩健，將繼續按照既定戰略策略推進，確保穩健經營，管理團隊對公司未來發展充滿信心且有能力帶領本公司獨立健康發展。實際控制人許榮茂看好公司發展前景，支持各項業務發展及做大做強。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

 

【內房危機】收購同系物管業務惹上交所質詢　世茂服務：不涉輸送利益

【內房危機】世茂股份出售物管業務予世茂服務、接上交所問詢　上海世茂：未發生重大不利變化

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 世茂服務（00873）

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