【騰訊股價】騰訊「限時打機」新規見效　未成人遊戲時長佔比跌9成、股價暫跌3%

▲ 【騰訊股價】騰訊：防沉迷新規效果明顯 元旦假期未成年人每晚准打機1小時

騰訊 （00700） 因應收緊未成年人玩 網絡遊戲規定，騰訊 旗下騰訊遊戲日前發布元旦假期未成年防沉迷通知，騰訊遊戲指，未成年人可於12月31日（周五）、2022年1月1日至1月3日（元旦假期）的每天晚上8時至9時間登錄遊戲。

隨著防沉迷新規出台，近日騰訊未成年人保護體系負責人、用戶平台部總經理鄭磊表示，新規施行後，從騰訊側的效果來看是非常明顯。9月，騰訊國內未成年人遊戲時長佔比從去年同期6.4%下降至0.7%，佔比按年跌近9成。遊戲流水佔比下降至 1.1%，相對同期的4.8%顯著下降。

騰訊今早股價走弱，最新跌3%，暫報446.8元，成交46億元。

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鄭磊舉例，以11月為例，騰訊遊戲平均每天有686萬個賬號在登錄環節、1.1萬個賬號在支付環節觸發人臉識別。其中因拒絕或未通過驗證，登錄環節有71.67%的賬號被納入防沉迷監管，支付環節有72%的賬號被攔截。

鄭磊強調，防沉迷光靠技術嚴管不夠，需要配合更好的疏導。在「疏」的方面騰訊進行了不少嘗試。從孩子的綜合能力發展來看，現在科技與體育是青少年非常需要的兩個發展方向，騰訊也希望通過這兩個方向建立更多疏導性的模板。

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責任編輯︰梁浩碩