【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？

▲ 圖片來源：網上圖片（相片非當時人）

年紀愈來愈大，距離退休的日子就不斷倒數，不少人都會為退休作安排。今次《你財策劃師》的主角Jenny，是是一位有20年年資的普通科醫生，現時的規劃是希望提早退休。

雖然想早些退休，但她又剛剛辭去醫生的工作，不過她亦提到再過兩個月便會再重新投入工作。Jenny這種工作幾年，便休息幾個月的生活模式已不是第一次了，而以往暫停工作的時間會到世界各地旅遊，她提到已經在近40個國家留下足迹，而未來真正退休時反而未必會如此積極去旅行，所以她估計將來退休時的支出每月都只會是2萬多元。

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資產管理方面，她提到最大的問題，是所持有的科技股表現不濟，再加上持有上市債券正面對財困，她用「傷亡慘重」來形容目前的投資組合。Jenny的資產組合中，債券的比例佔15.7%，包括兩隻債券，比重又不算很高。另一方面，她認為投資失利的科技股大藍籌，而且在低價開始收集至今，雖然現時價錢相對高峰下跌了三成多，但她仍然是有盈利。而問題反而是，她沒有一套合適的財富管理策略。

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由於Jenny平時工作很忙碌，故委託投資顧問為她管理組合，全權委託對方管理戶口，並沒有真正了解表現，根本不知道最終賺蝕是多少。對方採取了頻繁買賣策略，曾經為她購入不少進取項目如累計期權（Accumulators），而她「中伏」的債券雖然是經對方買入，買入了40萬美元（約310萬元），今天的狀況便不知如何是好。

面對價值大跌的債券，基本上已沒甚麼可做，只能夠期望情況會改善。但正如我之前所說，這部分其實佔她的可投資資產比例不算高，她反而應該多留意目前比例較高的資產，是否恰當地管理。她投資股票及基金共770萬元，之前價值更高，我認為她只持有股票而期間沒有檢討及適當地獲利，結果是錯過了獲利離場的機會。

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事實上很多投資股票人士都有類似的一廂情願想法，以為持有優質股票便可以長期持有，不用管理。過去歷史已告訴我們，股市經歷了波動之後，相關股票指數長期有機會反覆向上，可惜個別股票的表現可以很參差，可能10年表現優異，然後10年表現惡劣，最後過了一段長時間，結果是原地踏步或是更差。我建議她要在今日的環球經濟及政治形勢下調整策略，需要適當獲利。假如她不是這類有心機、有知識及有時間來管理的話，便要考慮不能夠過度集中資產在個別股票上了，基金或儲蓄型保單可能更適合她。

她說到被動資產時，提到購買東南亞一個發展中國家的物業作收租用途，她說有朋友介紹在當地買樓收租的收益率達9厘，她認為回報很吸引。不過我向他提到另一個正面對政治動盪的東南亞發展中國家，太好的回報有時都要想清楚為何偏偏選中你？當然有危也有機，所以不想放過機會，又要控制風險，最好便是限制投資金額。對於不熟悉的投資機遇，我認為應佔總投資資產10%為限，相信會較為安心。

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她又參加過一些理財課程，說如果要達到提早退休及財務自由的境界，便需要有4,000萬元至1億元才能做到。我解釋財務自由是一種心態，因人而異，如果她目標是需要每月兩萬多元生活費，以一年30萬來計算，假如他有1,000萬元投資資產，能夠製造一年3%回報，已經可以達到目標，更何況她還有更充裕資金及將來亦會再重新工作。

所以我認為她根本不用擔心退休，隨時都可以開始她期望的退休生活。另一方面，我亦提出她選擇退休是一個很可惜的決定，因為她的專業不單能夠製造可觀收入，更可以幫助很多人，所以應該考慮維持目前的生活模式，開開心心再過十年八載或更長時間才決定退休。

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以上內容輯錄自《你財策劃師》專欄

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名：你財策劃師

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責任編輯：陳詠妍