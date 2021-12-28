  • 14°C
香港時間 : 20211228日 (二) 09:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？

理財智慧 08:30 2021/12/28

分享：

圖片來源：網上圖片（相片非當時人）

年紀愈來愈大，距離退休的日子就不斷倒數，不少人都會為退休作安排。今次《你財策劃師》的主角Jenny，是是一位有20年年資的普通科醫生，現時的規劃是希望提早退休。

雖然想早些退休，但她又剛剛辭去醫生的工作，不過她亦提到再過兩個月便會再重新投入工作。Jenny這種工作幾年，便休息幾個月的生活模式已不是第一次了，而以往暫停工作的時間會到世界各地旅遊，她提到已經在近40個國家留下足迹，而未來真正退休時反而未必會如此積極去旅行，所以她估計將來退休時的支出每月都只會是2萬多元。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

資產管理方面，她提到最大的問題，是所持有的科技股表現不濟，再加上持有上市債券正面對財困，她用「傷亡慘重」來形容目前的投資組合。Jenny的資產組合中，債券的比例佔15.7%，包括兩隻債券，比重又不算很高。另一方面，她認為投資失利的科技股大藍籌，而且在低價開始收集至今，雖然現時價錢相對高峰下跌了三成多，但她仍然是有盈利。而問題反而是，她沒有一套合適的財富管理策略。

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測  率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?，詳見【下一頁

由於Jenny平時工作很忙碌，故委託投資顧問為她管理組合，全權委託對方管理戶口，並沒有真正了解表現，根本不知道最終賺蝕是多少。對方採取了頻繁買賣策略，曾經為她購入不少進取項目如累計期權（Accumulators），而她「中伏」的債券雖然是經對方買入，買入了40萬美元（約310萬元），今天的狀況便不知如何是好。

面對價值大跌的債券，基本上已沒甚麼可做，只能夠期望情況會改善。但正如我之前所說，這部分其實佔她的可投資資產比例不算高，她反而應該多留意目前比例較高的資產，是否恰當地管理。她投資股票及基金共770萬元，之前價值更高，我認為她只持有股票而期間沒有檢討及適當地獲利，結果是錯過了獲利離場的機會。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【職場熱話】入職半年發現公司灰色地帶 上司欲加40%人工作挽留 打工仔自身安全決心辭職，詳見【下一頁

事實上很多投資股票人士都有類似的一廂情願想法，以為持有優質股票便可以長期持有，不用管理。過去歷史已告訴我們，股市經歷了波動之後，相關股票指數長期有機會反覆向上，可惜個別股票的表現可以很參差，可能10年表現優異，然後10年表現惡劣，最後過了一段長時間，結果是原地踏步或是更差。我建議她要在今日的環球經濟及政治形勢下調整策略，需要適當獲利。假如她不是這類有心機、有知識及有時間來管理的話，便要考慮不能夠過度集中資產在個別股票上了，基金或儲蓄型保單可能更適合她。

她說到被動資產時，提到購買東南亞一個發展中國家的物業作收租用途，她說有朋友介紹在當地買樓收租的收益率達9厘，她認為回報很吸引。不過我向他提到另一個正面對政治動盪的東南亞發展中國家，太好的回報有時都要想清楚為何偏偏選中你？當然有危也有機，所以不想放過機會，又要控制風險，最好便是限制投資金額。對於不熟悉的投資機遇，我認為應佔總投資資產10%為限，相信會較為安心。

【MPF】強積金2021年投資虧損約248.5億元 打工仔人均料蝕5,400元，詳見【下一頁

她又參加過一些理財課程，說如果要達到提早退休及財務自由的境界，便需要有4,000萬元至1億元才能做到。我解釋財務自由是一種心態，因人而異，如果她目標是需要每月兩萬多元生活費，以一年30萬來計算，假如他有1,000萬元投資資產，能夠製造一年3%回報，已經可以達到目標，更何況她還有更充裕資金及將來亦會再重新工作。

所以我認為她根本不用擔心退休，隨時都可以開始她期望的退休生活。另一方面，我亦提出她選擇退休是一個很可惜的決定，因為她的專業不單能夠製造可觀收入，更可以幫助很多人，所以應該考慮維持目前的生活模式，開開心心再過十年八載或更長時間才決定退休。

【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

以上內容輯錄自《你財策劃師》專欄

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名：你財策劃師

 

讀者如有任何理財疑難，可【按此】填妥表格，相約面談。為保障讀者私隱，個案會以化名刊登，一切資料絕對保密。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

經濟 股票 收租 儲蓄 醫生 退休 買入 林昶恆

下一篇文章

【新盤情報】The YOHO Hub首輪售逾八成 新地原價加推145伙應市 折實平均呎價21261元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款