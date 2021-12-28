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【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融

股市 06:45 2021/12/28

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聖誕假期間，不乏重磅消息。中證監上周五（24日）公布，在合法合規的前提下，中概股可透過VIE（可變利益實體）架構境外上市，但要跟當局備案。另外，周日（26日）內地發布新的外商投資「負面清單」，對總持股比例實施新限制。港交所 （00388） 與滬深交易所及中國結算，就ETF通達成共識。

個股方面，國資增資螞蟻集團旗下螞蟻消費金融。滴滴（美：DIDI）傳員工禁售被無限期延長，現任和前任員工，在滴滴成功登陸港股前，都不能出售其持有的滴滴股份。恒大 （03333） 復工率逾九成，較9月初提高40個百分點。金科服務  （09666） 斥資3.12億人幣購同系公司，該公司從事高端餐飲、團餐及酒店管理服務。

焦點新聞：

1.【中概股風暴】中證監：VIE架構企業備案後可赴境外上市

2.【ETF通】滬深港交易所就ETF納入互聯互通達成共識

3.【中國監管】對禁止外資投資領域企業　實施新限制

4.【滴滴出行】滴滴傳員工禁售被無限期延長

5.【螞蟻消費金融】中國信達出資60億人幣　認購螞蟻消費金融20%股份權益

6.【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」

7.【內房危機】金科服務斥逾3億人幣　購同系團餐及酒店管理公司

8.【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元

9.【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 ETF 中國恒大（03333） 金科服務（09666） 香港交易所（00388） 恒大 中國證監會 香港交易及結算所有限公司

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