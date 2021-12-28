【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融

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【ET財經早點1分鐘】美股應驗聖誕老人升浪 標指再新高
聖誕假期間，不乏重磅消息。中證監上周五（24日）公布，在合法合規的前提下，中概股可透過VIE（可變利益實體）架構境外上市，但要跟當局備案。另外，周日（26日）內地發布新的外商投資「負面清單」，對總持股比例實施新限制。港交所 （00388） 與滬深交易所及中國結算，就ETF通達成共識。
個股方面，國資增資螞蟻集團旗下螞蟻消費金融。滴滴（美：DIDI）傳員工禁售被無限期延長，現任和前任員工，在滴滴成功登陸港股前，都不能出售其持有的滴滴股份。恒大 （03333） 復工率逾九成，較9月初提高40個百分點。金科服務 （09666） 斥資3.12億人幣購同系公司，該公司從事高端餐飲、團餐及酒店管理服務。
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欄名 : 開市9點半