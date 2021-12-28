【新股IPO】香港新股市場下半年特遇冷鋒　新一年還有什麼板塊有睇頭？

▲ 香港新股市場下半年特遇冷鋒 新一年還有什麼板塊有睇頭？

隨著疫情後各國央行陸續放水，新股市場在過去一兩年一度興旺，成為熱門投資選項。不過，自內地官方接二連三收緊對部分板塊的監管後，港股大市及新股市場特遇冷鋒。2022年將至，新一年的新股市場還有什麼板塊值得關注？

畢馬威：可持續發展工業板塊受重視 市場仍需時間消化其他新興板塊

小鵬汽車 （09868） 以及理想汽車 （02015） 在今年均以雙重第一上市的方式登錄港股。畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，新冠疫情推動政府和企業對可持續發展方案的關注，加速了可再生能源、電動汽車和其他專注可持續發展的創新公司的上市總數增長，預料資本市場將繼續為這些板塊中快速成長的公司提供資金，以推動來年的集資活動。

不過，可再生能源、電動車上中游產業鏈的公司數量，在港股市場相對較少。香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀認為，相信港股市場仍需要時間消化，例如風電、回收等的可持續發展公司，目前上市融資的重心主要仍然擺在A股市場，當這些公司的技術相對成熟，需要向海外發展推廣的時候，境外（港股）市場或才會成為他們考慮上市的重心。不過，電動車板塊是今年新股市場中的驚喜，相信可持續發展有關的工業股份會在未來受到重視。

安永：生物科技板塊撐起大旗 資源、環保行業成焦點

港交所近年推行的上市改革漸見成效，同股不同權企業、未有營收生物科技企業以及海外上市企業回流進行第二上市的公司數目以及集資規模逐步提升，成為今年新股市場的主力軍。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，中概股回流上市將成為新股市場未來數年的焦點，預計2022年，香港新股融資規模的三分之一都將來自中概股。

除此以外，蔡偉榮預計，隨著世界更加關注碳中和發展，資源、環保等行業亦將成為明年新股市場焦點，另外生物科技公司亦將繼續支撐香港新股市場。

德勤：TMT和醫療行業繼續成為主導

根據德勤統計數據，截至12月17日，已經向港交所遞交上市申請的公司總數達158宗，當中23%來自醫療和醫藥行業，22%來自科技、傳媒和電信（TMT）行業，兩個板塊的佔比合共已近五成。德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計，相信未來一年港股新股市場仍然由TMT和醫療醫藥板塊主導。

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記者：梁安琪