【汽車業開放】中國落實2022年汽車業對外資完全開放　車股受壓

▲ 【中國監管】對禁止外資投資領域企業 實施新限制

工信部去年宣布中國汽車業將於2022年對外資完全開放，不再受限於持股比例限制，發改委、商務部於周一（27日）正式發布《外商投資特別管理措施（負面清單）（2021年版）》、自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》文件，2022年1月1日起，取消乘用車製造外資股比限制，以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制。

中資汽車股受壓，比亞迪 （01211） 現跌逾1.3%、長汽 （02333） 現跌逾2%、吉利汽車 （00175） 現跌逾4%。

發改委相關負責人表示，進一步縮減外資准入負面清單，是中國擴大高水平開放，推動經濟高質量發展的重要舉措。

汽車業以外，市場最關注的是，將對禁止外資投資領域的公司，在境外上市實施新的限制。本次負面清單說明部分增加「從事外資准入負面清單禁止投資領域業務的境內企業，到境外發行股份並上市交易的，應當經國家有關主管部門審核同意」，根據1月1日生效的更新名單，此類公司的境外投資者，不得參與企業經營管理，外資總持股比例上限為30%，單一投資者持股不超過10%。

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