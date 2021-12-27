【內房危機】金科服務斥逾3億人幣　購同系團餐及酒店管理公司

▲ 金科服務收購同系旗下團餐及酒店管理公司

金科服務 （09666） 宣布，斥資3.12億元（人民幣．下同），向控股股東金科股份（深：000656）的全資附屬公司金科企業，收購目標公司重慶金科金辰酒店管理。目標公司主要在中國從事高端餐飲、團餐及酒店管理服務。

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截至2021年9月底止九個月，目標公司除稅後淨利潤為1415萬元；未經審核總資產6207.5萬元。

收購代價3.12億元中，包括銷售股權2.61億元及銷售債務5134萬元。目標公司已就金科企業結欠的2050萬元債務提供等值擔保，保留金須待有關公司擔保解除後方可作實金。

金科服務指，通過收購事項，將成功整合優質團餐資源，擴充中高端團餐項目、優化本地供應鏈體系，布局酒店運營管理板塊，在高密度區域進一步提升增值服務濃度。同時收獲一支組織架構完整且經驗豐富的團餐、酒店管理運營團隊，有助於集團團餐項目市場外拓，並快速提升集團本地生活服務營運及管理能力；並有助於集團物業管理服務、社區增值服務、本地生活服務相互協同，為業主、顧客提供更全面、高量的旅遊出行、團餐膳食等增值服務體驗，從而提升集團業主黏性。

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