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【騰訊阿里】互聯網10大關鍵詞　2022科網巨企投資啟示

19:32 2021/12/27

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國產遊戲出海已成為中國遊戲產業重要的增長來源，數據顯示，2021年中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入達180.13億美元，比2020年增加了25.63億美元，按年增長16.59%。

內地網企2021年步入寒冬，騰訊 （00700） 今年以來累跌18%，阿里巴巴 （09988） 暫累跌51%，微信南極圈發布2022年互聯網十大關鍵詞，可為明年投資互聯網尋找靈感。

1.反壟斷：資本不再萬能

監管趨嚴，阿里巴巴 （09988） 二選一行政被罰182.28億元（人民幣，下同），美團 （03690） 被罰34.42億元。網企過去逾20年的發展模式「燒錢、合併、壟斷」的瘋狂擴張打法被遏止。

到年底，騰訊 （00700） 以派中期息的方式，回吐京東 （09618） 給股東，被視為開展發展的新局面。

【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息　官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢

2.APP互聯互通：拆牆成大勢所趨

網企流量紅利逐漸消失，騰訊系、阿里系、字節系產品，分別以微信、淘寶及抖音系為代表，將由互相屏蔽到互聯互通。

3.數據安全：加速發展

滴滴、滿帮及BOSS直聘都被啟動網絡安全審查，滴滴事件背後，是互聯網產品的相關數據和技術應用，不但涉及個人權利、隱私，還關係着公共安全乃至國家安全的議題。

【中概股風暴】中證監：VIE架構企業備案後可赴境外上市　切實履行國家安全保護義務

4.擁抱變化：合規是未來幾年的大趨勢

從整治幣圈亂象、教培領域的「雙減」、房地產行業的大震盪，到監管風暴刮到短視頻、直播電商、遊戲領域，面臨反壟斷、互聯互通、數據安全監管的互聯網行業必須求變。

5.碳中和：未來十年的熱門主題

中國提出2030年前碳達峰、2060年前碳中和的雙碳目標之後，2021年初，碳中和被第一次寫入政府工作報告，成為國家戰略，2021年也被視為是碳中和元年。
 
騰訊1月啟動碳中和目標規劃；螞蟻集團3月承諾今年起實現運營排放的碳中和，並在2030年實現淨零排放；百度6月發布「碳中和全景圖」，公布在2030年實現集團運營層面的碳中和目標；阿里年底明確提出了碳中和三大目標，要在2030年之前，實現自身運營碳中和、上下游價值鏈碳排放強度減半，用15年時間以平台之力帶動生態減碳15億噸。

6.硬科技：迎來最好的時代

騰訊轉而更關注硬科技領域，包括芯片公司燧原科技；阿里內有達摩院和半導體公司平頭哥；美團轉變為「零售+科技」，深耕無人配送領域，還在自動駕駛、機器人、激光雷達、芯片等領域加強投資。

7.元宇宙：未來的星辰大海？

騰訊、阿里、字節跳動都紛紛表示，正在佈局元宇宙，就連網易云音樂，也要打造音樂元宇宙。

與現實世界平行，能通過「化身」在三維空間交流娛樂的元宇宙，距離真正實現，在技術層面還有很長的路要走。單從被視為元宇宙入口的VR/AR設備層面而言，一年出貨量在千萬級別，距離普及還很遠。

【元宇宙跨年】騰訊音樂推首個虛擬音樂嘉年華TMELAND

8、產業互聯網：數字化轉型大勢不可逆

騰訊創始人馬化騰就曾表示，互聯網的上半場是消費互聯網，下半場是產業互聯網。

以互聯網技術對各個垂直產業鏈進行數字化重塑和改造，將互聯網與實體經濟進行融合，加速產業的數字化轉型，即產業互聯網，是政策支持的方向。

9、出海：去新的戰場掘金

12月，阿里進行了近五年以來最重要的一次組織調整，沿用多年的To C （面向消費者）業務和To B （面向企業）業務架構被拆分，重組為國內業務和全球化業務兩大板塊。

在遊戲出海中，據央視新聞，近年來，國產遊戲出海已成為中國遊戲產業重要的增長來源，數據顯示，2021年中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入達180.13億美元，比2020年增加了25.63億美元，按年增長16.59%。

10、助農：助推鄉村振興

互聯網企業們也從數字化升級的角度助農。2021年，中央一號文件正式提出全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化，凸顯了新發展階段黨中央對農村工作的高度重視。

【機迷熱話】騰訊「限遊令」加辣　未成年玩家元旦假期每晚只能玩1小時

記者：譚志偉

港股 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700）

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