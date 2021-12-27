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美國多州立法削衛生官員權力 禁強制民眾戴口罩

環球社會熱點 19:40 2021/12/27

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美國紐約新冠肺炎疫情反彈，美國最少有19州今年立法限制地方衛生官員的權力，阻止他們執行強制戴口罩等防疫措施。另一方面，紐約市周一（27日）起重新收緊防疫措施，包括青少年及成人需完成疫苗接種才能在室內用餐，強制所有私營企業員工必須接種最少一劑新冠疫苗。

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19個立法限制衛生官員權力的州分主要由共和黨人控制。這些州分限制衛生官員於當地實施防疫措施，例如強制戴口罩、宣傳接種新冠疫苗、要求餐廳、酒吧及其他室內公共場所關閉或設置顧客人數上限。

其中俄亥俄州通過的Senate Bill 22 ，削減富蘭克林縣政府衛生專員馬佐拉（Joe Mazzola）的權利，包括容許地方政府自行制定防疫措施、剝奪縣政府衛生部門強制當地民眾戴口罩的權力。

紐約時代廣場除夕倒數限流 提兩大防疫要求 【下一頁】

印第安納州新法律賦予市議會和縣委員會權力，如他們控制疫情的成效高於全州實施的措施，將可推翻州政府衛生官員決定。田納西州亦剝奪衛生部門在緊急情況下關閉公立學校的權力、並將其授予學校董事會作決定，同時允許州長命令所有學校繼續面授課程。

此外，由民主黨領導的紐約市周一實施新防疫措施，包括要求所有私營企業員工向企業提交最少一針新冠疫苗接種證明，而僱主亦要保留員工疫苗接種記錄，違者將面臨最少1,000美元（約7,800港元）罰款，預計涉及18.4萬間企業。

此外，所有12歲或以上民眾，必須出示完成接種疫苗的證明，才能於室內用餐、進入健身室及室內娛樂場所。

將於下月1日接任的候任市長亞當斯（Eric Adams）表示，正評估強制私營企業員工打針的措施，未確認是否新班子是否會保留此措施。

責任編輯：郭麗明

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