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【芯片荒】料芯片荒持續至2023年　Intel設新廠緩解效果成疑？

科技 11:00 2021/12/28

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全球芯片短缺問題持續，有專家認為芯片供求需待2023年才達致平衡。（法新社資料圖片）

全球芯片短缺問題持續，有專家認為芯片供求需待2023年才達致平衡。而芯片荒問題除了令產品供不應求，更導致製造成本上升，不少產品也相繼被迫延期發布。
年。

【芯片荒】聖誕旺季檔期無貨！Sony罕有宣布多款數碼相機停接單兼停產

外媒《Engadget》日前訪問美國顧問公司Forrester Analytics副總監Glenn O'Donnell，他表示疫情期間消費者對個人電腦、遊戲機和各種小工具的需求不斷增加，同時因疫情而有工廠被封鎖，和其他預防措施引致生產放緩，最後令到芯片供不應求。

如PlayStation 5推出一年後，仍因芯片不足而令到生產放緩，目前消費者仍難以訂購。O’Donnell早於今年四月就表明，認為芯片短缺將會持續到2022年和2023年，直至最近他仍表示情況未得到緩和。

Intel的行政總裁Pat Gelsinger接受訪問時也提到，疫情擾亂了供應鏈，認同此情況將會持續一段時間。

需求龐大  修復供應路漫長

事實上，目前各大芯片公司也正大幅投入資源生產芯片，盼能解決相關問題，如Intel、台積電和三星的芯片廠也增加供應，助緩解現時情況。但這些公司由動工到運行，需要至少兩年時間。Intel於9月就在亞利桑那設置芯片廠，最快預計2024年才能投入營運。

即使芯片產量預計將於2023年回升，但芯片公司NVIDIA總裁黃仁勳認為，市場對於電腦和遊戲硬件的需求十分龐大，供應鏈的中斷已造成非常大的缺口。加上，人們的工作模式改變，在家工作增加了他們對電子產品的需求，也等於芯片需求仍持續上升，要徹底解決問題並非易事。

O'Donnell也表示，修復芯片供應鏈需漫長時間，呼籲大眾或要習慣延長設備的使用期。

OnePlus 10 Pro旗艦手機提早登場　劉作虎：將於明年1月上市

【CES 2022】再有科企退出CES　主辦方：照常舉行無意推遲

責任編輯：文睿

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