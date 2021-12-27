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【美國疫情】兒童確診人數急增 多地學校暫停面授課程

環球社會熱點 19:00 2021/12/27

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美國受新冠肺炎Omicron變種影響，各地確診人數激增。美國各地兒童確診人數增加，其中紐約州因確診入院兒童人數增加了3倍。美國部分地區學校暫停面授改為網上授課，有美國學校負責人表示，有如去年情況重現。

福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升 【下一頁】

紐約州衛生部上周五（24日）表示，隨著紐約市及其他地方Omicron變種確診病例激增，州內確診兒童入院人數在3周內增加了3倍。其中約半為5歲以下兒童，他們尚未有資格接種疫苗，上周入院的5至11歲兒童亦全數未接種疫苗。

據悉紐約州16%的5至11歲兒童，及71%的12至17歲青年已完成疫苗接種，加州流行病學家帕恩（Erica Pan）呼籲，家長應盡快為孩子安排接種疫苗。

美國紐約時代廣場除夕倒數限流 提兩大防疫要求 【下一頁】

因應學童確診人數不斷增加，美國馬里蘭、新墨西哥、紐約州及新澤西4州官員已下令，學校寒假結束後需恢復網上授課模式，約300所學校關閉。其中紐約郊區弗農山鎮（Mount Vernon）計劃，網上授課將維持至明年1月18日。學區負責人漢密爾頓（Kenneth Hamilton）表示，雖然不願因關閉校園，但明白若繼續面授課程會有風險。

馬里蘭州在上周有逾13.6萬名學生開始轉為網上學習模式，學區首席執行官Monica Goldson表示，需在保障自身健康學校社區安全的條件下，才能重啟面授課堂及其他活動。

新澤西州明年開學首2周將會網上授課，警司謝弗（Eileen Shafer）指，州內東北部病例激增，預料情況將維持指假期結束。

責任編輯：李俊儀

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