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【疫後新常態】與freelancer合作好過長工　5大原因拆解優勢

商業 19:44 2021/12/27

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在家工作（WFH）和自由職業成為了疫後的職場新常態。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情改變了既定職場模式，在家工作（WFH）和自由職業成為了疫後的職場新常態。美國有調查發現，現時有5900萬美國人為自由工作者；而企業與自由工作者合作的好處也許比長工更多。

【ESG】city'super本着「做對的事」宗旨　CEO大讚「同事個個是超人」

美國獵頭公司Upwork於2017年的調查中發現，有55%的公司打算增加聘用自由工作者，而於去年的調查中發現，目前約有5900萬美國人為自由工作者，由此可看，追求彈性職場是未來職場的大趨勢。站於企業的角度而言，聘請自由工作者除了減省成本外，亦有提升效率等好處。

（一）輕易找到專長人士
有不少公司的業務不斷擴展，但現有員工未必能滿足企業發展需要。若該職位也未必需要長時間工作時，那聘請自由工作人士便是一個好解決方法。例如，在互聯網發達的時代，擁有一個引人入勝和易於使用的網站是成功企業的基本要求。聘請專門從事網絡相關的自由工作者，不單可以得到高質素的服務，更可以即時解決企業相關問題。

（二）為公司節流
自由工作者的所需的開銷遠低於全職員工。企業除了要為傳統全職員工提交稅款、健康福利、有薪假期等等，公司更要定期為全職員工提供培訓，以一名年薪約100萬港元的員工而言，公司的培訓成本最低為港幣約52萬至220萬不等。

（三）節省時間
聘請自由工作者可以大幅減少人事的繁瑣程序，可以在幾天甚至幾小時內完成招聘並開始分發工作。而自由工作者因主要以遠程工作為主，不用花時間適應各個公司文化，令自由工作者的效率提升，加快工作完成的速度。

（四）保持團隊整潔和靈活
全職員工的流動成本較自由工作者高，有不少僱主不滿意全職員工的表現，但又基於培訓、聘請和解僱的成本很高，因此只能逼於無奈繼續任用該員工。惟聘請自由工作者提供了很大的彈性給公司，一旦完成工作目標，即可以尋找新的合作員工，可以至保持團隊更整潔和靈活。

（五）提高工作效率
根據Upwork透露，自由工作者的工作效率較全職員工更高。全職員工除了自己職位的工作內容外，甚至要處理公司行政事務，容易分散員工的工作時間。相反，自由工作者只需要專注在自己的工作內容。

【離職潮】美國人今年交近3900萬份辭職信　16%員工表示每周工作超過60小時

【員工保障】在家工作受傷是否工傷？　加拿大法官判從家中樓梯摔傷員工可獲賠償

責任編輯：文睿

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