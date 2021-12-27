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輝瑞抗新冠口服藥Paxlovid 與常見藥同服或有副作用

環球社會熱點 18:46 2021/12/27

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全球新冠肺炎疫情肆虐，各大藥廠均研發新冠疫苗以外的藥物應對疫情。南韓批准使用輝瑞研發的新冠口服藥物Paxlovid，並率先購入數十萬份。但有專家警告Paxlovid或默沙東的Molnupiravir，若與其他常見藥物同服的話，會產生嚴重不良反應。

輝瑞公布抗新冠口服藥研究 住院及死亡率減9成 【下一頁】

南韓周一（27日）宣布緊急授權使用Paxlovid，亦是當地首次批准使用新冠口服藥，不過當局仍在審批是否授權使用默沙東抗新冠藥Molnupiravir。

南韓政府同時計劃預購100.4萬份新冠口服藥，與默沙東及輝瑞簽約分別購入24.2萬份及36.2萬份藥物，首批藥物料最快於下月中旬到貨。

以色列測試第4針 醫護押後開打 【下一頁】

美國食品藥物管理局（FDA）分別緊急授權輝瑞（Pfizer）的抗新冠口服藥Paxlovid及默沙東（Merck）的Molnupiravir，用於治療有長期疾病的新冠輕症及中度症狀患者。其中Paxlovid更容許12歲或以上的患者服用，希望減低住院及死亡風險。

雖然新冠口服藥屬處方藥物，但與降膽固醇的他汀類藥物、薄血藥及部分抗抑鬱等常見藥物一起服用的話，可能會產生不良反應甚至導致死亡。因此FDA不建議患有嚴重腎臟或肝臟疾病的患者服用Paxlovid，同時公布會與Paxlovid產生不良反應的藥物清單，供醫生及醫劑師參考。

但由於患長期疾病的新冠患者出現重症的風險較普通人高，醫生往往都需要向這類人群處方新冠口服藥物。

科羅拉多州藥劑師協會執行董事、臨床藥劑師扎德沃尼(Emily Zadvorny)表示，藥劑師在如何使用藥物及其安全性方面訓練有素，能控制藥物份量避免出現相互不良作用，不應阻止大多數人服用 Paxlovid。

約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）醫學助理教授韋貝爾（William Werbel）建議，高風險患者可以與其家庭醫生或藥劑師討論，在感染新冠病毒前預先制定藥物治療方案。

他同時建議想服用Paxlovid的患者，應在出現症狀的5日內服藥，並向醫生或藥劑師說明目前服用的所有其他藥物及非處方物。

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責任編輯：郭麗明

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