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【百度動向】百度虛擬人平台登場　設AI手語主播提供24小時服務

科技 19:15 2021/12/27

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百度AI虛擬人平台「百度智慧雲曦靈」在會上正式亮相。

元宇宙近日成為科技界熱話，科企紛紛出招搶佔市場。作為元宇宙重要賽道的虛擬人製作，更是讓科企紛紛出手研發新技術。百度首席技術官王海峰在今（27日）舉行的2021百度Create大會上也提到，百度正積極發展相關市場，並研發多個新平台，其中AI虛擬人平台「百度智慧雲曦靈」也在會上正式亮相。

【百度動向】百度AI開發者大會開鑼　李彥宏揭露AI技術最新進展

【2022年趨勢】數碼轉型成大勢　Equinix公布2022年四大數碼基礎設施發展趨勢

王海峰指出，百度自2010年開始全面佈局AI核心技術，十餘年間，百度AI專利申請量超過1.3萬件。其中百度AI多年技術積累和產業實踐的集大成「百度大腦」開放能力近1400項，並會持續在技術突破、開源開放、綠色發展等方面融合創新。會上，王海峰通過語音交互，與百度大腦共同「創作」了一幅水墨畫，並請百度大腦根據畫中內容和意境作了一首詩。

百度首席技術官王海峰指出，百度自2010年開始全面佈局AI核心技術，十餘年間，百度AI專利申請量超過1.3萬件。（百度提供圖片）

除此之外，外界期待已久的AI虛擬人平台「百度智能雲曦靈」也正式登場，可為聽障朋友提供手語服務的AI手語主播、央視網數位人小C等都紛紛亮相。據悉，虛擬人可以24小時無休為用戶提供服務。

王海峰也提到，百度將AI應用到生物計算、量子計算等前沿技術領域。在生物計算領域，百度推出業界首個mRNA疫苗序列設計演算法，可以在短短十分鐘內找出穩定的疫苗序列。目前，百度已與中國疾病預防控制中心合作，推動疫苗和藥物研發。在量子計算領域，百度打造了國內首個提供從應用到量子處理器一站式服務的量子計算雲平台，降低量子計算學習與應用的門檻，推動量子計算在化學、金融、材料等領域的應用。

【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業

責任編輯：曾曉汶

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