美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強

萬事達卡（Mastercard）周日（26日）公布一項研究，顯示美國於假日購物季期間的零售銷售按年增長8.5%，為過去17年以來最強。按商品類別計，服裝及珠寶類商品銷售額增長最強勁。

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Mastercard SpendingPulse追蹤上月1日至平安夜期間，包括現金及借記卡等多項支付方式的銷售數據。

研究顯示美國假日購物季銷售額較去年同期增長8.5%，較2019年同期增長10.7%，較預期的7.4%高1.1個百分點。

網絡零售銷售按年增長11%，而實體店銷售按年亦增長8.1%，而百貨公司銷售額更按飆升21%。上述銷售數據並未反映汽車銷售額，但仍錄得過去17年以來最強勁的增長。

按零售商品類別計，服飾銷售增長47%；珠寶銷售增長32%；電子商品銷售增長16%。

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而美國全國零售聯合會（National Retail Federation，NRF）下月中將公布，美國商務部統計今年11月至12月銷售數據的整合結果。各大零售商也將於明年2月發布今年第4季業績。

供應鏈緊張導致多類商品短缺，推動今年假日購物季於10月提早開始。雖然11月的銷售增長略見放緩，但分析師預計假日購物季的銷售數據大致上維持強勁。

美國去年假日購物季銷售額增長8.2%，當時仍處於新冠疫情封城初期，民眾在網上購買睡衣及大量家居用品。

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責任編輯：鄭錦玲