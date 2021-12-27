全球經濟總量料明年破780萬億 印度未來兩年超法趕英

有英國智庫公司近日公布預測，明年世界經濟總量將首次超過100萬億美元（約780萬億港元）。印度亦將在明年超越法國，並在後年再超英國成世界第6大經濟體。該英國智庫表示，明年世界經濟重點是應對通貨膨脹，其中美國現時通脹率已達6.8%。

拜登社會開支議案料受阻 高盛下調美明年經濟增長預測 【下一頁】

英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）周日（26日）公布預測報告，明年世界經濟總量將首次超出100萬億美元。CEBR預測，中國將在2030年成全球第一大經濟體，較去年預測推遲2年。印度則在明年將超越法國，然後再於2023年超越英國，重新成世界第六大經濟體。

德國經濟總量有望在2033年時超越日本，俄羅斯亦有可能在2036年時成頭10大經濟體，而印尼則或將在2034年時排名第9。雖然英國脫歐為經濟帶來負面影響，但經濟總量仍有望在2036年較法國大16%。

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CEBR亦指，隨著公司轉嫁碳中和的成本，消費開支將受拖累，料至2036年，平均每年減少2萬億美元（約15.6萬億港元）消費。

CEBR副主席邁克威廉斯（Douglas McWilliams）表示，明年世界經濟重點是如何應對通貨膨脹， 目前美國通脹已達6.8%，將有適當調整措施控制非暫時性因素，否則世界需要在2023年或2024年時面對衰退。

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責任編輯：李俊儀