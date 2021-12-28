【恒大危機】恒大全國復工率逾9成、許家印：「絕不允許任何一人躺平」　恒大兩債息到期照升6%

中國恒大 （03333） 周日（26日）召開復工復產保交樓周例會，總結公司12月復工復產情況，截至26日，恒大全國項目復工率為91.7%，較9月初「保交樓誓師大會」時提高40個百分點；復工人數8.9萬人，在北方多個省份進入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。恒大主席許家印會上強調，絕不允許恒大任何一個人躺平。

恒大股價今早高開逾3%，最多升一成見1.63元，半日升幅回落至6%，暫報1.57元，成交2億元。

恒大預告大規模復工的同時，集團將有兩項美元境外債券今日到期付息，分別是本金5,040萬美元、票面利率7.5%的2023年到期債券；2.048億美元、票面利率8.75%的2025年到期債券，預料涉資1085萬美元（約8463萬港元），為恒大早前境外違約後，首兩筆到期債息，兩筆債息都設有30日寬限期。

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恒大許家印：向業主交樓最重要

許家印會上表示，恒大在極其困難的情況下，集團上下全體員工通過幾個月努力拼搏，復工復產保交樓工作初顯成效。但復工復產不是目的，保質保量向業主交樓才是最重要的。下一階段，還要繼續千方百計增加複工人數，切實提高工效，以最大力度保證施工的進度和質量。

自公司陷入困境以來，我們在9、10、11月的交樓量都不足1萬套，但隨著復工復產的全面推進，12月份集團有115個項目計劃交付，這個月還剩最後5天，我們必須全力衝刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標。

目前，80%以上的主體、裝修單位恢復了與恒大合作，80%以上的長期合作材料供應商也恢復了供貨，簽訂了6869份材料供應合同，新的材料供應模式對「保交樓」最後的精裝工程起到關鍵作用。

許家印強調，絕不允許恒大任何一個人躺平，「集團各級領導一定要帶領全體員工，發揚永不放棄的精神，再接再厲、日夜奮戰。只要我們不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能將房屋交付給業主，就一定能恢復銷售、恢復經營、還清債務。」

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