【聖誕商機】聖誕節餐飲和零售齊升　新地15大商場生意及人流按年升3成

聖誕旺季連冬至，有商場認為，市面人氣鼎盛，消費氣氛暢旺。新鴻基地產（簡稱新地）十五大商場包括apm、大埔超級城等，投放3000萬元，推出「聖誕溫馨冬日小鎮」為主題的的聖誕互動裝置，以及多項禮遇，刺激市民消費。

商場至今已派發逾5萬份消費獎賞。新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，由12月21日至27日合共7天統計，新地15大商場生意及人流較去年同期升30%。

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冬至中式餐飲旺場 2至3輪爆滿

按零售和餐飲劃分，零售以珠寶鐘錶、電子影音、餐飲表現理想。而餐飲方面，受惠於放寬宴會人數上限，年尾婚宴、商務及社團聚會恢復，有中式餐飲表示，冬至早於2個星期已爆滿，當日更有2至3輪生意，顧客平均消費6,000元至8,000元。

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聖誕餐午市及晚市也爆滿，聖誕高峰期生意升幅超過5成，尤以電子影音的最新型號手機、平板電腦最熱門。隨着天氣轉冷保暖產品銷量也增，生意按年升3成。珠寶鐘錶方面，年尾嫁娶及節慶聚會較多，帶動相關金飾鑽飾，如黃金頸鏈及鑽飾的銷情，生意按年升4成。

責任編輯：馬意文